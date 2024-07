Arnau Farré guanya a Bèlgica i ja és segon del Mundial

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els dos representants lleidatans en el Campionat del Món de trial, Arnau Farré i Laia Pi, els dos en la categoria Trial2, van pujar al podi en el Gran Premi de Bèlgica, cita disputada aquest diumenge passat a la localitat de Comblain-au-Pont. El pilot de Vilanova de Segrià va aconseguir la tercera victòria parcial des de principi de curs, la qual cosa li va permetre ascendir a la segona posició del campionat, mentre que la pilot de la Seu d’Urgell, de només 17 anys, va pujar al tercer calaix del podi de la prova belga i passa a ocupar també la segona plaça del certamen.

Farré (Sherco) va completar la primera volta al circuit en quarta posició, després de penalitzar 12 punts i 3 més per excedir el temps permès, però en el segon gir va remuntar i va acabar amb només 6 peus, amb un total de 21, tres menys que el britànic Harry Hemingway, segon, i sis menys que Jack Peace, líder del Mundial. Amb aquest resultat, el pilot de Vilanova de Segrià se situa ara segon de la general amb 130 punts, a 19 de Peace, quan queden només dos proves per disputar-se. “Estic supercontent del resultat. Vaig poder remuntar després d’una primera volta una mica irregular i ara em poso a 19 punts del líder. Donaré el màxim per poder retallar el desavantatge i arribar al final amb opcions d’aconseguir el títol”, va assenyalar Farré.Per la seua part, Laia Pi (Beta), pilot oficial de l’RFEM, va acabar tercera amb 30 punts, a 13 de la guanyadora, la italiana Sara Trentini, i ara es col·loca segona de la general amb 45 punts, a només 12 de la també transalpina Martina Brandani, que a Bèlgica va ser tercera.