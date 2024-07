Arranca el nou Lleida

Amb la primera tanda de revisions mèdiques i les dos primeres presentacions de fitxatges, va començar ahir la pretemporada del Lleida CF, que posa en marxa un nou projecte que té al capdavant el tècnic Marc García. El protocol de les revisions seguirà avui a les instal·lacions de l’HLA Clínica Perpetu Socors, mentre que el capítol de presentacions, que continuaran al llarg de la setmana, el van obrir els defenses Mario Domingo i Miguel Operé. El nou entrenador dirigirà demà, a les 9.30, la primera sessió en entrenament que tindrà com a escenari l’Annex.

El director esportiu, Raúl Fuster, va ser l’encarregat de presentar els jugadors. De Mario Domingo (Barcelona, 10-10-1995), que arriba procedent de l’Europa, va dir que “és un lateral i carriler esquerrà, un jugador amb recorregut i bona capacitat de centrada i ve de fer una molt bona temporada a l’Europa. Fa dos anys va ascendir a Tercera RFEF i aquesta passada campanya ha estat indiscutible”, va explicar.Sobre Miguel Operé (Alacant, 20-3-2001), que arriba del Deportivo Aragón, Fuster va comentar que “ha acabat de sub-23 i ve de dos anys al filial del Saragossa, on ho ha jugat tot. És un central amb bona sortida de pilota, fort físicament, que arriba de jugar el play-off i que ens aporta altura. També va ser convocat alguna vegada amb el primer equip del Saragossa”, va valorar.Mario Domingo, per la seua part, va dir que “quan t’arriba una oferta d’un club com el Lleida, amb aquesta grandesa, que t’atansa al futbol professional, vaig tenir clar quan la vaig rebre que volia venir aquí”. Després de debutar la passada temporada a Segona RFEF amb l’Europa, va assenyalar que “em vaig adaptar bé a la categoria i amb l’Europa vam fer una bona temporada, tant col·lectivament com individualment, que m’ha obert les portes a venir a Lleida”.Va recordar també el partit que va jugar al Camp d’Esports. “Amb aquest ambient et sents futbolista de veritat, és una passada. Ja tinc ganes de jugar i aquí espero fer un pas més com a futbolista”. Va assenyalar també que “l’objectiu de la temporada ha de ser ambiciós”, amb referència a l’ascens a Primera RFEF.Miguel Operé, per la seua part, també va coincidir que “l’objectiu ha de ser l’ascens a Primera RFEF” i que no va tenir cap dubte quan va rebre l’oferta del Lleida. “Havia acabat amb el Saragossa, m’arribaven coses, però quan va arribar la del Lleida no m’ho vaig pensar dos vegades. Aquest és un club històric.” Va citar també l’ambient que es viu a l’estadi. “Vaig ser-hi fa dos anys i l’ambient que hi ha aquí fa respecte. Ja tinc ganes de començar i notar el suport de l’afició”, va assenyalar.