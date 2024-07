La veneçolana Vero Herrera, sisè fitxatge per a l'AEM

La jugadora veneçolana Verónica Herrera, de 24 anys, és el sisè fitxatge de l’AEM per afrontar el nou projecte a Primera RFEF. Internacional pel seu país, juga de defensa i arriba procedent del filial del Costa Adeje Tenerife. Pot jugar tant de lateral com de central i fa dos temporada va debutar a Primera divisió amb el Tenerife, arribant a jugar cinc partits i anotant un gol a la màxima categoria del futbol femení estatal. El club va anunciar també ahir la renovació d’Evelyn Acosta, màxima golejadora de l’equip la passada temporada i que complirà la segona campanya, després d’arribar al club l’estiu passat procedent del Femarguín.

Com a curiositat, Vero Herrera va entrar a formar part del llibre Guinness dels rècords. Va ser el 2016 i ho va fer com la jugadora més jove a participar en una Copa Libertadores d’Amèrica Femenina, gesta aconseguida amb la samarreta del Caracas FC en l’edició del 2012 celebrada a la ciutat brasilera de Pernambuco. Ho va fer en el matx corresponent a la fase de grup contra el Nacional de l’Uruguai, en el qual el Caracas FC acabaria obtenint la victòria per 2-0 sobre les uruguaianes. En aquell moment Verónica Herrera tenia dotze anys, deu mesos i vuit dies d’edat.Abans de recalar en el Costa Adeje Tenerife, la veneçolana va jugar quatre temporades en el Reivers College dels Estats Units. Com a internacional va guanyar amb el seu país el Sud-Americà sub-17 del 2013 i el del 2016. Va ser plata en els Jocs Bolivarians del 2013 i en les Olimpíades Juvenils del 2014 i té dos quarts llocs, a la Copa Mundial de Futbol sub-17 del 2014 a Costa Rica i a la del 2016 a Jordània. Amb el Caracas va guanyar en tres ocasions la Lliga veneçolana.Els cinc fitxatges anteriors que ha fet l’AEM són els de Laura Blasco, que arriba procedent de l’Alhama murcià; la internacional marroquina Fátima Gharbi, que arriba a l’equip lleidatà des de l’Europa; Paula Ransanz, que ho fa procedent del Racing Femení; Marina Pérez, que s’incorpora després de jugar la passada temporada a l’Elx; i la també internacional marroquina Inés Faddi, que arriba del Granada i que ja havia jugat a l’AEM.