Lleida ja és d'ACB

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Força Lleida ja és, des d’ahir a les dotze del migdia, equip de la Lliga ACB a tots els efectes, una vegada l’Associació de Clubs va donar en assemblea el vistiplau a incloure’l a la millor lliga d’Europa, 37 dies després d’assolir l’ascens a la pista atropellant l’Estudiantes a la Final Four de Madrid. “L’Assemblea General de l’ACB ha aprovat l’admissió del Club Básquet Coruña SAD i del Força Lleida com a socis ACB. D’aquesta manera, el Leyma Corunya i el Força Lleida disputaran la Lliga Endesa 2024-2025”, va confirmar l’estament.

“Ja es pot dir que oficialment som d’ACB. És un orgull per a Lleida i el territori, és una cosa que encara no hem valorat prou, suposo que d’aquí a uns mesos ens adonarem d’on estem”, va assenyalar Albert Aliaga després de l’assemblea. “El canvi és bestial”, reconeixia, i va destacar el treball que porta fent el club des de fa mesos. “Sort que feia temps que treballàvem en el tema, perquè crèiem que era possible, i per això vam començar a parlar amb institucions, empreses i amb l’ACB per tenir-ho tot encarrilat, perquè si no hauria estat impossible fer-ho tot en un mes”, va indicar Aliaga, que va destacar la bona rebuda. “Diria que hem entrat amb bon peu. Ens han felicitat sobretot per l’afició, destacant l’ambient que hi ha al pavelló, i el mèrit d’haver competit contra equips amb molt més pressupost.”

Aliaga firmarà avui l’acta de l’assemblea i ja es podran oficialitzar els fitxatges de Villar, Hasbrouck i Paulí

Aliaga ha de firmar avui al matí l’acta de l’assemblea i a partir de llavors el Força Lleida ja podrà oficialitzar totes les operacions que ja tenia tancades des de fa dies, com les renovacions de Kenny Hasbrouck i Rafa Villar –ara ja en propietat després de dos temporades cedit pel Barça– i el fitxatge del blaugrana Oriol Paulí.

Comencen les obres per substituir el parquet

Els operaris de Mondo Ibérica van començar a retirar ahir el vell parquet del Barris Nord, que va ser instal·lat el 2001, unes obres de substitució que duraran unes quatre setmanes. El nou parquet, que té un cost de 186.858,06 euros, més IVA, està previst que estigui col·locat a mitjans d’agost, quan començarà la pretemporada el Força Lleida. La Paeria també haurà de fer front a la substitució dels dos marcadors grans, ja que no s’adeqüen als requisits que marca l’ACB, i dels marcadors de temps de possessió que estan a sobre de les cistelles, així com de la megafonia i la il·luminació.

El club demana obrir la Lliga fora de casa

El calendari de la Lliga Endesa 2024-2025 se sortejarà a finals de mes, però ahir ja es van donar a conèixer les dates. D’aquesta manera, la fase regular començarà el cap de setmana del 28 i 29 de setembre i el Força Lleida ha sol·licitat a l’ACB començar fora de casa per tenir més temps per emprendre totes les millores que necessita el Barris Nord per adequar-se a la nova normativa. Aquesta primera fase de la Lliga acabarà el cap de setmana del 29 i 30 de maig. La temporada arrancarà oficialment el cap de setmana del 21 i 22 de setembre amb la disputa a Múrcia de la Supercopa, que jugaran Madrid, Unicaja, Múrcia i Barça, mentre que Las Palmas acollirà la Copa del Rei entre el 13 i 16 de febrer.

Rafa Villar juga avui els vuitens amb Espanya

La selecció espanyola masculina de bàsquet U20, integrada entre d’altres pel base del Força Lleida Rafa Villar, disputa avui els vuitens de final de l’Europeu de la categoria davant de Montenegro (15.30/FIBA) a la recerca d’un lloc en els quarts. El combinat nacional, que l’any passat es va proclamar campió del món U18, és el màxim favorit per alçar-se amb la medalla d’or continental.

L’equip d’LF2, al grup A amb els canaris

La FEB va donar a conèixer ahir la composició de grups de la Lliga Femenina 2 i el Robles Força Lleida ha estat enquadrat en l’A –la campanya passada estava en el B–, al costat dels rivals canaris, dos de Tenerife i un de Lanzarote, a més de dos madrilenys, dos andalusos, dos valencians, tres catalans i un extremeny. La decisió comportarà al club una despesa molt més gran en desplaçaments.