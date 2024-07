Efe ja és a Lleida

El nigerià Efe Aghama Ugiagbe (11-6-2004) ja és a Lleida. El jove jugador de 20 anys, a qui venia seguint el Lleida des que Luis Pereira va accedir al club, ja es va entrenar ahir a les ordres de Marc García, tot i que encara està pendent de resoldre uns tràmits burocràtics per poder tenir fitxa i ser jugador de ple dret de la plantilla.

Efe es va formar al Bendel Insurance de Nigèria però fins al gener va jugar al Macva Sabac de la Segona divisió de Sèrbia. És un jugador molt lleuger que es desenvolupa com a extrem sobretot per banda esquerra a cama canviada, molt ràpid i amb capacitat de desbordament i està considerat una de les promeses emergents del futbol nigerià. Un futbolista que, a poc que s’adapti i li surtin prou bé les coses, agradarà molt a l’afició lleidatana.El nou jugador blau està acompanyat en el seu procés d’adaptació pels seus compatriotes Musa Isah i Quadri Liameed, amb els quals comparteix pis, i en les seues primeres hores a Lleida ja ha despertat expectació pel seu pentinat, que recorda el de Nico Williams, que ha estat un dels destacats de la selecció espanyola campiona de l’Eurocopa.A més d’Efe també està previst que vingui un altre jove davanter d’un altre país africà, tal com va informar en el seu dia aquest diari, encara que la seua arribada podria produir-se ja una mica avançada la pretemporada.

D’altra banda, el Lleida va anunciar ahir la baixa del porter il·licità Alejandro Satoca, després d’una temporada al club i sense haver arribat a debutar a la Lliga, i tot seguit va comunicar l’arribada del seu relleu, Dani Parra.El porter de Riudoms, de 24 anys, és el tretzè fitxatge del club blau i arriba després de dos temporades al primer equip del Nàstic. En l’última temporada, Parra va disputar fins a cinc partits a Primera RFEF i un de Copa.La plantilla blava va entrenar ahir en doble sessió, al matí va treballar al terreny de joc i a la tarda els jugadors es van exercitar al gimnàs.

Solbes i Lledó destaquen el prestigi del club blau

El Camp d’Esports va viure ahir un altre dia de presentacions. En aquesta ocasió van ser el central José Solbes i el centrecampista Adri Lledó.José Solbes, nascut el 18 de desembre del 1999 a la localitat alacantina de Cocentaina, arriba de l’Alzira i, per tant, el coneix perfectament el tècnic blau Marc García. Format a l’Hèrcules, va jugar també a l’Alcoià, amb què va marcar un gol a la Copa al Reial Madrid, que van eliminar.Solbes va ser clar a l’admetre que “després de parlar amb el Raúl (Fuster) i amb el Marc (García) no vaig tenir dubtes a venir a un club com aquest. Vinc a ser un futbolista professional perquè a un club com el Lleida es ve a això. Intento aportar dins i fora del camp perquè és important formar un bon equip i una família”.Per la seua part, Adri Lledó, un centrecampista de 27 anys que deixa enrere quatre temporades al Terrassa, va dir en la línia del seu company que “el que em va decantar a venir és que és un club que ha fet dos play-offs consecutius i és un equip i una ciutat dels més importants de la categoria. És un gran pas en la meua carrera”. El director esportiu, Raúl Fuster, va dir de Solbes que “és contundent, amb bona sortida de pilota, bon joc aeri i pot jugar també de lateral. És molt complet”. De Lledó va comentar: “És molt competitiu, amb bon tracte de pilota, juga i fa jugar i roba moltes pilotes.”

