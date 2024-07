Paulí i Madsen, fitxats

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Força Lleida ha tancat dos noves incorporacions per a la seua històrica estrena a la Lliga ACB, ambdós amb passat al Morabanc Andorra, Oriol Paulí i Alexander Madsen. El club va anunciar ahir el fitxatge de l’escorta gironí, de 30 anys i 2,01 metres, per les dos pròximes temporades, un acord que ja estava tancat des de feia dies però que no s’ha pogut oficialitzar fins que l’ACB va confirmar aquest dimarts la inclusió del club a la Lliga.

Una vegada va quedar desvinculat del Barça, amb qui ha jugat les dos últimes campanyes sense gaire protagonisme, Paulí s’havia convertit en una peça cobejada del mercat, sobretot per la seua condició de quota nacional. Girona i el mateix Andorra van intentar fitxar-lo, però el Força Lleida es va avançar i el seu projecte va calar en el gironí, que hauria de ser un dels referents de Gerard Encuentra per la seua experiència a la categoria i la polivalència, ja que és capaç d’actuar indistintament tant d’aler com d’escorta, i fins i tot de base en moments puntuals. Aquesta última campanya va jugar 17 partits a la Lliga amb una mitjana de 4,4 punts en 11 minuts, i a l’Eurolliga ha jugat 14 partits, amb una mitjana de 2,4 punts en menys de 7 minuts.Amb la seua incorporació i la ja anunciada de Rafa Villar, ambdós per dos temporades, el club cobreix dos de les quatre quotes nacionals que necessita, mentre que el tercer podria ser el balear Michael Caicedo, que encara ha de resoldre el seu futur amb el Barça, segons va avançar ahir SEGRE.Per la seua part, el Força Lleida també ha tancat la incorporació per una temporada de l’ala pivot internacional finlandès Alexander Madsen, de 29 anys i 2,08 metres i que arriba procedent de l’Andorra. De pare danès i mare finlandesa, Madsen va firmar una mitjana d’aquesta última campanya al Principat de 2,1 punts, 2,9 rebots i 2,3 de valoració en els 15 partits que va jugar, ja que va arribar al gener. Avui es podria fer oficial la renovació de Hasbrouck.