La portera María Mon, novè fitxatge de l'AEM

L’AEM va anunciar ahir la novena incorporació per a la temporada 2024-25, la portera María Mon Fidalgo (Lleó, 4-3-2000), que procedeix de la Universitat de West Alabama, on ha estat els dos últims anys, i també va estar-ne anteriorment quatre a Wofford College amb una beca.

Amb tan sols quatre anys, María Mon es va atansar fins als camps de Golpejar, on habitualment juga el Puente Castro de la seua ciutat natal. Allà, el seu germà Roberto jugava de porter en el conjunt arlequinat. Així va ser com pel cap de la petita María va passar la idea de jugar a futbol. “Mare, vull ser portera”, va dir un bon dia, tal com va explicar en el seu dia a León Noticias.Llavors no hi havia equips en categoria baby, però el Puente Castro li va obrir les portes de casa de totes les maneres: María Mon entrenava amb els porters dels equips benjamins fins que es pogués federar. Durant deu anys va jugar al Puente Castro, fins als 15 anys. La legislació li impedia seguir en un equip en el qual compartís vestidor amb nois, així que aleshores va fer el salt al Lleó FF, on va jugar durant tres temporades, amb un ascens a Segona divisió inclòs. I va ser llavors quan l’agència W2A es va posar en contacte amb ella per oferir-li una beca als Estats Units per compaginar esport i estudis.

A banda de María Mon, les altres vuit cares noves de l’AEM per al curs 2024-25 són les internacionals marroquines Maryame Atiq, que procedeix del Logronyo, Fátima Gharbi, que ve de l’Europa, i Inés Faddi, que torna al club lleidatà després de jugar dos temporades al Granada, així com la també internacional, en aquest cas veneçolana, Vero Herrera, que ve del filial del Costa Adeje Tenerife. Les altres incorporacions de l’equip aemista són la càntabra Marta Gestera, que arriba del Pradejón riojà; Paula Ransanz, que ve del Racing; Laura Blasco (Alhama), i Marina Pérez (Elx).Quant a les renovacions són onze: Silvia Peñalver, Evelyn Acosta, Abril Rodrigo, María del Mar Villarreal Loba, Laura Fernández, Meri Martorell, Noe Fernández i Mariajo Medina, Laura Martí, Andrea Palacios i Jeni Santiago.