El Barça intenta fitxar Dani Olmo a contrarellotge perquè no s'encareixi

Dani Olmo, 26 anys, centrecampista del Leipzig i un dels objectius del FC Barcelona per reforçar-se aquest estiu, compta ja amb una proposta en ferm del club blaugrana. Segons va informar Mundo Deportivo, els agents de l’internacional espanyol han rebut ja una oferta per escrit del Barça, en la qual ofereixen al futbolista un contracte de sis temporades, mentre que el Leipzig percebria prop dels 60 milions de la clàusula que té estipulada el jugador en el seu contracte, entre fixos i alguns variables.

Malgrat que el termini de la clàusula de 60 milions amb el Leipzig finalitza avui dissabte, tant el jugador com els seus representants han aconseguit que el club alemany mantingui aquesta xifra unes setmanes més. A partir d’avui, tant Dani Olmo com els seus agents i la seua família estudiaran a fons la proposta del Barça i s’encarregaran també de traslladar-la al Leipzig.

L’holandès Ronald Koeman, seleccionador dels Països Baixos i exentrenador i exjugador del Barcelona, va tornar ahir a assenyalar al president blaugrana, Joan Laporta, al qual retreu no respectar “les llegendes” de l’entitat catalana i va advertir sobre “la important lesió” que pateix Frenkie de Jong. Així ho va comentar en unes declaracions al Club de Golf Barcelona, durant la celebració d’un torneig benèfic de golf de la fundació que presideix.“Els últims anys, el problema del Barça ha estat que Messi està fora, que jo estic fora, que Xavi està fora i crec que el millor és respectar les llegendes del club, i això és molt més important que lluitar per un jugador”, va etzibar. A més, va recordar que el Barça té la necessitat de ser “a dalt del tot” i els últims anys no ha pogut competir, una cosa que succeeix, segons la seua opinió, perquè “la junta treballa d’una manera que no és bona”.