Lleida i Paeria xoquen pel canvi de gespa

El president del Lleida CF, Luis Pereira, va acusar ahir la Paeria de “falta de suport i menyspreu” al club “en qualsevol acció que realitzem” i va posar com a exemple l’episodi viscut aquesta setmana amb el canvi de gespa del Camp d’Esports, en què l’ajuntament considera que l’entitat no ha seguit el procediment pertinent per obtenir el permís d’obres.

“Sembla que ens vulguin veure fora del Camp d’Esports”, va assenyalar a SEGRE Pereira, que va ser requerit per aquest diari perquè aclarís el contingut d’una carta a la directora que es publica avui. “Hem seguit el que marca la normativa urbanística i la resposta de l’ajuntament ha estat dir que el club no està legitimat per realitzar cap mena d’actuació a l’estadi perquè no té cap conveni firmat sobre la cessió d’ús d’aquesta instal·lació, però hi ha una resolució judicial que empara que el club pot estar”.

Fonts municipals van qualificar de “desafortunades” les declaracions de Pereira, van revelar que va cancel·lar una reunió de forma unilateral i van explicar que “a l’inici de les obres se’ls va requerir els permisos, com a tots els clubs, i veiem que no han seguit el procediment. Se’ls diu que farem una inspecció per aixecar acta, cosa que no vol dir parar les obres, i quan acudeixen funcionaris, entre ells la Urbana, se’ls impedeix l’accés a instal·lacions municipals, la qual cosa és molt greu i està en mans dels nostres assessors jurídics”.

El TAD manté els dos partits a porta tancada

El Tribunal Administratiu de l’Esport TAD ha desestimat el recurs que el Lleida CF va presentar contra la resolució del Comitè d’Apel·lació (o de Segona Instància) de l’RFEF pels fets del partit contra el Ieclà al Camp d’Esports, durant el play-off d’ascens del passat 12 de maig. En el seu escrit, el TAD confirma que el club ha de complir la sanció de celebrar els dos primers partits de Lliga al Camp d’Esports a porta tancada i a pagar 6.001 euros en concepte de multa pel llançament a la gespa de tres botelles d’aigua des de la grada de Tribuna. El club recorrerà la decisió i demanarà, com a mesura cautelaríssima, la suspensió de la sanció.D’altra banda, el club va presentar els jugadors Diego Iglesias, Unai García i Íker García. Iglesias, ex del Cartagena B, va assenyalar que “és evident que faig un pas endavant perquè vinc a un club amb molta projecció i que vol ascendir”. Unai, ex del Logronyo, va assegurar, per la seua part: “Hem vingut a aconseguir l’objectiu (ascendir). El club és gran i té clar quin és l’objectiu”. Finalment, Íker, ex del Sant Andreu, es va definir com “un jugador treballador, sacrificat, amb bon peu” i que li agrada “donar velocitat al joc”.