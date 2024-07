París descarta les mascaretes

El president del comitè organitzador dels Jocs Olímpics de París 2024, Tony Estanguet, va descartar ahir, de moment, l’ús de mascaretes, malgrat el probable repunt de covid-19 en zones sensibles com la Vila Olímpica, que acollirà fins a 14.500 persones entre esportistes i cos tècnic. “No hi ha cap recomanació per reforçar el dispositiu. Tenim llest un pla sanitari per activar-lo, si fos necessari, però la recomanació és es basa, especialment, en una bona higiene de mans”, va explicar Estanguet.

El responsable dels Jocs Olímpics de París va aclarir, d’aquesta manera, que “no hi ha cap recomanació per posar en marxa portar mascareta” en aquest moment. Les autoritats sanitàries franceses van alertar un repunt de casos de covid-19 durant el juny, situació que havia millorat al juliol amb una estabilització de la circulació del virus a la regió de París. No obstant, especialistes sanitaris esperen que hi hagi un agreujament a causa de l’arribada de 15 milions d’espectadors, dos milions dels quals estrangers. La Vila Olímpica, on s’allotgen els prop de 10.000 esportistes al costat de les seues delegacions, està assenyalat com un dels llocs més crítics a causa de la intensa convivència.En la seua primera conferència de premsa davant dels periodistes destacats als Jocs, Estanguet va ser qüestionat en diverses ocasions sobre la cerimònia d’inauguració del 26 de juliol i els seus desafiaments de seguretat i sobre la qualitat de l’aigua del riu Sena. El director dels Jocs va aclarir que les recents precipitacions a França, que han afectat París, no han tingut un impacte en el cabal del riu. “El cabal ha baixat bastant en els últims temps, no hi ha hagut impacte de les recents pluges. Tots els indicadors estan en verd”, va al·legar.

Estanguet va recordar que el tema de les seguretat en els Jocs ha estat “la prioritat número u”. “Ens hem repartit la responsabilitat amb l’Estat francès, l’espai públic els correspon a ells; els llocs de competició, a nosaltres. Comptem amb 17.000 agents de seguretat privats al dia, fins a 20.000 per a certs dies”, va asseverar. El president del comitè organitzador de París 2024 va destacar a més el rècord de venda de bitllets per a uns Jocs, batent Atlanta 1996, a l’assolir els 8,8 milions, i va recordar que encara hi ha vint esports amb entrades disponibles.

La selecció femenina de futbol ja és a Nantes per al seu debut

La selecció femenina espanyola de futbol va completar ahir la preparació per a la seua participació en els Jocs abans de partir amb destinació a Nantes, on va quedar concentrada a l’espera del seu debut contra Japó dijous a l’estadi de La Beaujoire.Montse Tomé, seleccionadora nacional, va dirigir l’última sessió a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, marcada per la intensitat. Avui, segons el programa previst, tindrà lloc el primer entrenament en terres gal·les a l’estadi Marcel Saupin.

Carlos Alcaraz viatja avui amb el repte de ser doble campió olímpic

Carlos Alcaraz es presentarà als Jocs de París 2024, la seua primera experiència olímpica, amb la confiança d’arribar a la competició que se celebrarà del 27 de juliol al 4 d’agost amb la millor ratxa de resultats de la seua carrera professional en tornejos de màxim nivell. El jove jugador murcià, que als seus 21 anys és el tercer del món, viatjarà avui amb la il·lusió de ser campió olímpic i vol conquerir tant el títol individual com el de dobles, formant parella amb Rafa Nadal, el seu ídol de sempre.

“No hi ha cap amenaça terrorista”

El ministre francès de l’Interior en funcions, Gérald Darmanin, va assegurar que no existeix “cap amenaça concreta” de seguretat de cara als Jocs Olímpics de París, que se celebraran del 26 de juliol a l’11 d’agost. El risc de terrorisme en aquests Jocs Olímpics preocupa els experts en seguretat des de fa mesos, atesa la història recent de França i el pla de celebrar divendres vinent la cerimònia d’obertura a la vora del Sena amb grans multituds. Tanmateix, Darmanin va restar importància als temors en una entrevista concedida ahir al diari Le Journal du Dimanche.

“Vull el doblet després de guanyar l’Eurocopa”

El centrecampista del Barça Fermín López, de 21 anys, s’ha incorporat a la concentració de la selecció espanyola per als Jocs, en els quals provarà d’“aconseguir el doblet” després de proclamar-se campió de l’Eurocopa per tancar “un any de somni”.

Dos tests per a l’equip femení de bàsquet

La selecció espanyola femenina de bàsquet completa avui dilluns i dimecres la seua preparació per als Jocs amb els últims amistosos, contra Austràlia i Canadà al pavelló Pedro Delgado de Segòvia. Austràlia, segons el seleccionador Miguel Méndez, és candidata a l’or. “Austràlia, si no li competirà l’or a Estats Units crec, hi està molt a prop, molt a prop en l’aspecte físic, amb molt bones jugadores”, va dir en la prèvia.

“L’or olímpic en golf no és tan important”

L’espanyol Jon Rahm va declarar ahir, després d’acabar a la setena plaça l’Obert Britànic de golf, que entre l’or olímpic i el triomf en aquest torneig elegiria aquest perquè és un gran en el seu esport i, al seu parer, “les olimpíades importen, però potser en el golf no tant com en altres esports”.