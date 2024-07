Jesús Imaz: “Debutar amb un hat-trick no es veu cada dia”

“Estic supercontent. Era el meu primer partit a la Champions i marcar tres gols en el teu debut en aquesta competició no es veu cada dia”, explica un encara eufòric Jesús Imaz (Lleida, 26-9-1990), que va entrar a la màxima competició continental per la porta gran als seus 33 anys. El seu equip, el Jagiellonia Białystok de Polònia, va obrir la fase prèvia de la Lliga de Campions amb una victòria per 0-4, dimarts passat, al camp del Panevezys de Lituània. “Per a mi era el meu primer partit, però per al club també era el primer en la seua història en aquesta competició, així que la satisfacció que estem vivint és increïble”, explica a SEGRE.

Jesús Imaz compleix la seua vuitena temporada a la Lliga polonesa i en la passada es va proclamar campió de Lliga amb el Jagiellonia Białystok. En tot aquest temps, ja s’ha convertit en el jugador espanyol que ha marcat més gols en la competició polonesa, 81.

Sobre el matx a Lituània explica que “va ser una victòria molt important per a nosaltres i si passem aquesta ronda ja tenim assegurat estar en la fase de grups de la Conference League. Ara a esperar la tornada i si no passa res estrany podrem passar”. Com mana la tradició, Imaz, després d’anotar el hat-trick, es va endur la pilota a casa. “La tinc a casa, firmada per tots els meus companys. I aquests dies no he parat de rebre felicitacions. Visc en un núvol”, confessa el lleidatà.“Tenim l’objectiu de continuar passant rondes. No serà fàcil perquè som un club humil però tenim moltes ganes i il·lusió”, explica. Aquests tres gols han estat els primers de la temporada. “Venia de no marcar en la pretemporada ni en la primera jornada de Lliga, però sabia que era el meu dia”, i afegeix: “Sé que tinc una edat però em sento com un nen.”