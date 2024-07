Maialen Chourraut es queda sense podi

Maialen Chourraut es lamenta pel toc tot just començar la baixada que la va deixar sense opcions de licitar per la seua quarta medalla olímpic

La donostiarra Maialen Chourraut, triple medallista olímpica, baixar del podi dels Jocs de K1 de piragüisme eslàlom 16 anys després de Pequín 2008, al ser dotzena a la final de París 2024 víctima d’un error matiner. Chourraut, que disputa els seus cinquens Jocs Olímpics amb 41 anys, va ser bronze a Londres 2012, or a Rio de Janeiro 2016 i plata a Tòquio 2020, i a la cita parisenca el seu somni d’obtenir el pòquer de metalls en la seua prova fetitxe es va esvair al saltar-se la segona porta, que li va suposar una penalització de 50 segons que ja l’apartaven de qualsevol opció a pujar al podi.

“No he aconseguit fer bé la porta 2 en cap de les baixades. I si dic la veritat.. en els entrenaments tampoc no sortia. Sembla que és senzill, però no ho he aconseguit”, explicava una resignada Maialen després de la final. “No he pogut posar la cirera al pastís de la meua carrera als Jocs. És una pena acabar així, però em sento afortunada de tot aquest suport que he sentit. Segurament aquesta ha estat la meua última baixada en K1 en uns Jocs”, deia la palista de l’Atlètic Sant Sebastià, però li queda, no obstant, la bala del caiac cros, modalitat que s’estrena en aquests Jocs Olímpics i de recent implantació en el circuit internacional, en el qual la donostiarra ha tingut resultats acceptables.

Amb 41 anys, va arribar al canal de Vaires-sud-Marne sense voler parlar de medalles després d’un cicle olímpic complicat, amb operació d’espatlla inclosa, amb l’única pretensió de navegar tan bé com fos possible i trobar una bona baixada. En les sèries de dissabte no es va trobar bé, va tenir algun problema, però va passar a les semifinals sense conflictes.

Cautelosa, sabia que la primera baixada d’ahir era clau, que es començava de zero i tot podia passar. En canvi, no van millorar del tot les sensacions. Malgrat completar el recorregut sense cap penalització, un parell d’errors, un al principi i un altre al tram final, van frustrar la seua bona dinàmica en el tram mitjà del descens i va marcar un temps de 106.21, que llavors la situava tercera i posava en perill la seua progressió.

Passaven dotze a la gran final. Quedaven quinze palistes per completar la prova i si no fallava cap la podien deixar fora. Va haver d’esperar amb els nervis lògics. Va respirar quan la txeca Antoine Galuskova es va saltar una porta i matemàticament segellava la seua classificació.

A la final tot li va sortir pitjor. Va tornar a repetir l’error, però encara més greu. Es va saltar la porta 2. Les il·lusions es van trencar de manera contundent. Un nou toc a la 8 i 52 segons de penalització per acabar en l’última i dotzena plaça, lluny de les que habitualment són les seues rivals.Va guanyar la gran reina de l’eslàlom, l’australiana Jessica Fox, que ha compartit tants podis amb Maialen Chourraut.

La palista aussie, gens brillant a la semifinal, quan va apostar tan sols per passar (va ser vuitena), va completar una gran baixada per sumar el segon or olímpic després del que va conquerir en C1 a Tòquio 2020, on també va ser bronze en caiac. Hi cal afegir la plata i el tercer lloc en K1 a Londres i a Rio, respectivament. El caiac se li resistia en el concert olímpic.

A París s’ha tret aquesta espina d’un historial que pot ampliar els propers dies en canoa i caiac cros. Fox va cobrir la baixada en 96.08 segons, inabordable per a la resta de competidores. Van completar el podi la polonesa Klaudia Zwolinska, plata amb 97.53, i la britànica Kimberley Woods, bronze amb 98.94 segons.Menys sort va tenir l’andorrana Mònica Dòria, palista del Cadí Canoe Kayak de la Seu d’Urgell, que no va poder accedir a la lluita per les medalles, que era el seu gran objectiu. Igual com li va passar aChourraut, es va saltar una porta, en el seu cas la número 7, que la va deixar ja sense opcions d’entrar a la final.

Avui serà el torn del lleidatà Miquel Travé, una altra de les cartes de l’eslàlom espanyol per pujar el podi en aquests Jocs de París. El palista de la Seu d’Urgell, que debuta en un esdeveniment olímpic, es va classificar dissabte per a les semifinals de canoa amb el sisè millor registre i avui afrontarà el pas a la final a partir de les 15.30 hores.

Serà l’onzè palista a saltar a l’estadi nàutic de Vaires-sud-Marne i, en cas de passar, disputarà la final a partir de les 17.20 hores. A la Seu no se’n volen perdre detall i l’ajuntament ha instal·lat una pantalla gegant a la sala de plens per poder seguir les evolucions del seu olímpic, que podria fer història.