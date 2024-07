El palista de la Seu d'Urgell Miquel Travé es queda a les portes de la medalla a la final d'eslàlom dels Jocs de París

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Miquel Travé ha aconseguit la cinquena posició a la final d’eslàlom C1 de piragüisme en els Jocs de París. El de la Seu d'Urgell ha realitzat una baixada espectacular però ha patit una penalització de dos segons que l'ha allunyat de la medalla de plata, que tenia a les seves mans. No obstant, s'ha emportat un diploma en la seua primera participació en una cita olímpica.

La gesta l'ha aconseguit el palista francès, Nicolas Gestin, que jugava a casa i que ha dominat amb mà de ferro la final. Ningú li ha pogut fer ombra.

Travé, de 24 anys i quart del rànquing mundial, ha sortit en penúltima posició al canal de l'Estadi Nàutic de Vaires-sur-Marne i s'ha vist llastat per un toc a la porta 14 i per les dificultats en el remuntador d'una de les darreres portes vermelles. Finalment, ha completat la baixada en 97.92, en quarta posició provisional, que va passar a cinquena amb la baixada del francès Nicolas Gestin, nou campió olímpic.

El palista gal ha delectat els seus compatriotes a Vaires-sur-Marne amb una espectacular baixada de 91.36 que li va garantir la medalla d'or. Més de cinc segons per darrere ha finalitzat el britànic Adam Burgess (96.84), que s'ha penjat la plata, mentre que l'eslovac Matej Benus s'ha endut el bronze (97.03), just davant de l'alemany Sideris Tasiadis, bronze a Tòquio 2020 .

Segon a la semifinal

Miquel Travé ha aconseguit just una hora abans la classificació per a la final d’eslàlom C1 de piragüisme amb el segon millor temps de la semifinal. El palista de l’Alt Urgell ha demostrat una excel·lent forma, completant les 23 portes amb un temps notable de 96.69 segons, el millor registrat fins al moment. No obstant el francès Nicolas Gestin ha aconseguit superar-lo amb un temps superior, assegurant-se el primer lloc de la semifinal.

Ahir, primer contacte als Jocs de París

Miquel Travé va ser ahir el primer dels set lleidatans que competeixen a París a debutar i va complir el tràmit. El de la Seu d’Urgell va superar l’eliminatòria de C1 eslàlom i es va poder treure de sobre bona part dels nervis acumulats en els últims dies per accedir a les semifinals de demà dilluns amb el sisè millor temps, en una jornada en què la delegació espanyola va aconseguir la seua primera medalla a París 2024, el bronze de Fran Garrigós en judo, la primera olímpica d’aquesta modalitat per a Espanya des de fa 24 anys.

Entrevista a Miquel Travé

