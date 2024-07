Arrancada amb ambició

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els dos equips que representaran el futbol lleidatà a Tercera RFEF, l’Atlètic Lleida i el Mollerussa, van iniciar ahir la pretemporada. Ho van fer amb ambició i il·lusió i també amb nou entrenador a les dos banquetes. Gabri García dirigirà l’equip de la capital del Segrià, mentre que Mohamed El Yaagoubi Moha, ho farà al capdavant dels de la capital del Pla d’Urgell. Mentre que per al Mollerussa és la segona temporada en aquesta categoria d’àmbit estatal, per a l’Atlètic Lleida serà el seu debut.

El Mollerussa es va posar en marxa amb vuit incorporacions i vuit renovats, juntament amb jugadors que estan a prova. El nou director esportiu de l’entitat, Robert Palau, explicava ahir que “teníem molta il·lusió per començar. Al final l’estiu es fa llarg. Estic content amb el que s’ha fet fins ara, penso que podem fer un pas endavant”, va explicar, pendent encara de “dos o tres incorporacions”. El primer amistós del Mollerussa serà precisament contra l’Atlètic Lleida el 7 d’agost.L’Atlètic Lleida també es va posar ahir en marxa. I ho va fer amb una immensa renovació respecte a l’equip que la passada temporada va aconseguir l’ascens a Tercera RFEF. Gabri García va dirigir el seu primer entrenament al Ramon Farrús amb una plantilla que ha fet 19 incorporacions. També hi va ser l’últim fitxatge, Boris Garrós, la incorporació del qual va anunciar el club ahir. Davanter de 36 anys amb experiència, arriba procedent del Cerdanyola, de la Segona RFEF. A aquestes 19 cares noves se sumen els tres jugadors que segueixen de la passada temporada, Pau Torres, Daouda Kone i Víctor Villote. Xavier Bartolo, l’home que com a entrenador va portar l’equip a Tercera RFEF, segueix ara al club, però com a director esportiu. Ahir explicava que “comencem la temporada més ambiciosa en la història de l’Atlètic Lleida, a Tercera RFEF. Però aquest projecte sempre ha estat ambiciós”. Es va mostrar satisfet per una plantilla molt jove, però amb tocs d’experiència: “Hem aconseguit que vinguessin pràcticament tots els que volíem.”