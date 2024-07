El canvi de gespa del Camp d'Esports, enllestit

L’empresa Royalverd ja ha acabat els treballs per al canvi de gespa al Camp d’Esports, per la qual cosa, una vegada feta la resembra, “ara només cal regar i esperar que la gespa arreli”, va explicar ahir Marc Torres, adjunt a la presidència, en el curs d’una visita d’obres a la qual van assistir diversos regidors de la Paeria. Pel grup municipal d’ERC van acudir Juanjo Falcó i Xavier Estrada; per Junts Per Lleida, Sergi Grimau; pel Comú de Lleida Laura Bergés i per Vox, Gloria Rico i Josep Roca.

Torres va assenyalar que el camp estarà en condicions per al primer partit de Lliga. La competició començarà l’1 de setembre, però el debut a casa serà el dia 8. El club ha comunicat a la Federació que el de Mollerussa és el camp alternatiu, però “no contemplem que sigui necessari jugar allà”, va afegir.Va destacar també que la gespa plantada és de la varietat bermuda tahoma, de clima càlid, la qual la fa més resistent a les temperatures de Lleida. “L’anterior era de clima fred, per la qual cosa patia molt amb les temperatures altes, es posava groga a l’estiu i era més sensible als fongs i els insectes”, va explicar. “Aquesta és més resistent, té una vida útil més llarga i a més requereix menys aigua i també suposa un estalvi en tractaments fitosanitaris”.Torres va recordar que el cost de l’obra, uns 40.000 euros, “l’assumeix íntegrament el club” que, va afegir, “també assumeix el manteniment anual”, d’entre 130.000 i 150.000 euros”. Pel que fa al conflicte amb la Paeria va insistir que “nosaltres hem seguit el que marca la llei. Vam fer el tràmit, se’ns va autoritzar, es va obrir el corresponent expedient d’obres amb la corresponent autorització”, a més que “hem pagat les taxes corresponents”.Va afegir que l’incompliment que se’ls imputa per part de la Paeria “és un protocol intern que han establert ells de forma unilateral”. “Hem seguit estrictament el que diu la llei i per tant hem complert”. Va admetre que amb la Paeria “ara mateix no hi ha relació. Però tampoc no n’hi havia abans”.