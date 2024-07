Emma Carrasco voreja la final en la seua estrena olímpica

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

En el seu debut en uns Jocs Olímpics, la nadadora lleidatana Emma Carrasco no va poder complir el somni d’arribar a la primera final per la qual lluitava i va caure eliminada en les sèries dels 400 estils, després de concloure ahir la ronda classificatòria en dotzena posició amb un temps de 4:43.13 minuts. Emma Carrasco, que va acabar setena en la seua sèrie, es va quedar a 6.86 segons de la nord-americana Emma Weyant, que va tancar la nòmina de vuit classificades per a la final amb un crono de 4:36.27.

Una eliminació de la qual la jove nadadora lleidatana, de 18 anys, intentarà rescabalar-se divendres en les preliminars dels 200 estils, prova en la qual va aconseguir la medalla de bronze en els Mundials júnior disputats el 2022 a Lima. Després de la prova, Emma explicava que “m’he sentit bé, el primer 300 molt bé, crec que anava amb les millors del món, però al final m’ha costat una mica”, explicava en declaracions a Catalunya Ràdio. Va dir que nadar al costat de la canadenca Summer McIntosh és “una passada”. “És una referència per a mi, té el rècord del món en aquesta prova, ha estat un plaer per a mi compartir aquesta prova amb ella” i sobre els 200 va dir que “els 200 estils és la prova en la qual tinc més confiança, la gestiono millor, no estic al top-16 però a veure si puc arribar a semifinals”. Va agrair també el suport de la seua família: “Eren tots a la grada i això sempre t’anima”, va explicar. L’or va ser per a la seua ídol, Summer McIntosh, que va ser molt superior a les nord-americanes Katie Grimes i Emma Weyant, plata i bronze, respectivament.Hugo González, per la seua part, va acabar sisè a la final dels 100 metres esquena amb la qual cosa repeteix diploma i la posició de Tòquio 2020. Carmen Weiler no va poder avançar a la final de la prova de 100 metres esquena a l’acabar novena. Avui serà el torn del lleidatà Ferran Julià en el relleu 4x200.