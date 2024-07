Walden, més polivalència per a l'Hiopos Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida continua perfilant la plantilla per a la seua estrena a l’ACB i ahir va sumar un nou inquilí al projecte, el nord-americà Corey Walden, que com la majoria de les incorporacions que ha fet fins ara destaca, al marge de la seua qualitat, per la seua experiència i polivalència, ja que pot actuar indistintament de base i d’escorta, la qual cosa obre el ventall de possibilitats per a Gerard Encuentra.

Walden atresora un currículum de nivell, ja que ha militat en equips de renom a Europa, com Bayern Múnic, Estrella Roja i Partizan, i ha arribat a jugar fins i tot en l’Eurolliga. El de Florida, que no ocuparà plaça d’extracomunitari al tenir la nacionalitat sèrbia, que va obtenir durant el seu pas per l’Estrella Roja de Belgrad, es va formar en els Stetson Hatters (2010-2011) i en els Eastern Kentucky Colonels (2012-2015) de la NCAA. Després d’una temporada en els Maine Celtics de la segona divisió americana, va posar rumb a la seua primera experiència europea de la mà dels Filou Oostende de la lliga belga (2016-2017).Posteriorment va recalar a Israel per jugar dos temporades amb els Hapoel Holon i en la campanya 2019-2020 el Partizan va aconseguir els seus serveis, i una temporada després va canviar de bàndol i se’n va anar a l’etern rival, l’Estrella Roja. Walden va posar rumb a Alemanya en la temporada 2021-2022 per vestir durant dos anys la samarreta del Bayern Múnic i aquesta última va jugar a Turquia en el Galatasaray, on va jugar 20 partits, amb una mitjana de 7,3 punts, 2 rebots i 3,2 assistències i 8,1 de valoració a la Lliga, mentre que en la Champions va firmar 9,5 punts, 1,8 rebots, 2,4 assistències i una valoració mitjana de 10,6.Joaquín Prado, director esportiu del Força Lleida va reconèixer que “som molt feliços amb la incorporació de Corey Walden”, un jugador, va dir, “amb moltíssima experiència competitiva a Europa, d’altíssim nivell, fins i tot en l’Eurolliga durant tres temporades a Estrella Roja i Bayern Múnic. Té capacitat per ser important tant en la posició d’1 com de 2 i per generar ofensivament de moltes maneres, amb situacions de bloqueig directe o en camp obert, i amb un bon tir exterior i també amb una capacitat defensiva important, la qual cosa l’han fet ser una referència en tots els equips en què ha militat, i que esperem que també ho sigui per a nosaltres”.Amb el fitxatge de Walden, el Lleida tanca la setena incorporació (Villar, Paulí, Madsen, Oriola, Caicedo i Bropleh), a l’espera que es faci oficial la renovació de Hasbrouck.