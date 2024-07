Biles torna a ser d'or

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Estats Units van guanyar ahir la medalla d’or per equips en gimnàstica artística gràcies al lideratge de les seues estrelles, Sunisa Lee i una Simone Biles que arranca la seua gira de redempció de la millor de les maneres; amb el seu cinquè or olímpic i un somriure que confirma que els problemes mentals que va patir a Tòquio queden molt lluny. Després d’haver d’abandonar en els Jocs de Tòquio 2020 per problemes de salut mental, Simone Biles va saber retrobar-se i la multicampiona mundial torna a ser campiona olímpica de nou –en la seua vuitena medalla olímpica i en suma 30 en Mundials–. Amb la seua gran actuació, els Estats Units van poder brillar en grup, també amb la vigent campiona olímpica Sunisa Lee. L’equip nord-americà va arribar a París ansiós per recuperar el seu títol per equips i deixar enrere el record dels de Tòquio. Biles es va retirar de diverses proves fa tres anys a Tòquio per problemes de salut mental i l’equip nord-americà, favorit, va haver de conformar-se amb la plata darrere de Rússia. L’entrenadora de l’equip, Chellsie Memmel, de 36 anys, va elogiar a la seua arribada a París Biles. “És una gran líder per a aquest equip i juntes estan desitjant que arribi la competició. És una espècie de gira de redempció”, va admetre abans de la competició. Lee i Biles van ser les millors en dos rotacions cada una –Lee en equilibri i asimètriques i Biles en poltre i terra– per a una EUA que es va mostrar, de nou, imparable en gimnàstica artística per equips, per sumar la seua quarta medalla d’or olímpica en l’especialitat, després dels d’Atlanta 1996, Londres 2012, Rio 2016 i ara París. Els EUA van sumar 171.296 punts. Darrere, molta batalla i emoció, amb la plata per a Itàlia, amb 165.494. El bronze va ser per al Brasil, terceres amb 164.497.

Espanya derrota Hongria en waterpolo

La selecció espanyola de waterpolo masculí va guanyar la potent Hongria (10-7) en la segona jornada de la fase de grups, amb un gran Unai Aguirre, que va ser un mur a la porteria i clau per acabar amb la bèstia negra dels espanyols.

Botín i Trittel, líders en la categoria 49er

El tercer dia de regates a Marsella, amb vent de més intensitat, va portar l’assalt al liderat dels espanyols Diego Botín i Florian Trittel en 49er, una bona jornada que no va ser igual de positiva per a la resta de l’equip espanyol.

Erdogan, “ofès” per un espectacle LGTBI

El president de Turquia, l’islamista Recep Tayyip Erdogan, va acusar ahir París d’“ofendre els cristians i la humanitat” a l’incloure un espectacle LGTBI en la cerimònia d’obertura dels Jocs. Va qualificar els Jocs d’“eina de la perversió”.