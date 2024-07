L'Atlètic Lleida disputarà a Reus el primer amistós

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida, que dilluns va iniciar la pretemporada de cara a l’estrena en la Tercera RFEF, disputarà aquest dissabte a Reus (19.15) el primer amistós. L’equip tarragoní també milita a la mateixa categoria.

L’equip que aquesta temporada entrenarà Gabri García, que el club presenta avui, ha preparat vuit amistosos per abans del debut a la Lliga, el 8 de setembre.El segon amistós serà el 7 d’agost al camp del Mollerussa, equip que afrontarà la seua segona temporada a Tercera RFEF. El 10 d’agost l’equip rebrà l’Atlètic Montsó al Ramon Farrús, on els lleidatans faran el seu partit de presentació oficial el dia 14, davant d’un rival que es donarà a conèixer més endavant.Els quatre últims amistosos de la pretemporada els jugarà com a visitant. El 21 d’agost jugarà al camp del Balaguer, equip que ha pujat a Primera Catalana. El dia 24 jugarà al camp del Binèfar, de Tercera RFEF; el 28 a Martorell, un rival de Primera Catalana, i l’últim serà el dia 31 a Fraga, un equip que també competeix a la Tercera RFEF.