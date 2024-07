L'Hiopos Lleida tindrà una pretemporada molt catalana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida ja té programats els partits que disputarà durant la pretemporada abans de la seua històrica estrena a la Lliga ACB, que serà el 30 de setembre a la pista del Casademont Saragossa, segons va oferir el sorteig celebrat dilluns passat. Abans d’aquesta gran cita, els de Gerard Encuentra disputaran sis amistosos, tots de la Lliga i fora de Lleida, a causa de les obres de condicionament que s’estan fent al Barris Nord per adequar-lo a la normativa ACB. A més, la gran majoria serà davant de rivals catalans, com Manresa, Girona o Joventut, aquest per partida doble, i Andorra, un equip que està adscrit a la Territorial de Lleida.

L’equip lleidatà, que té previst iniciar la pretemporada el 12 d’agost amb les revisions mèdiques i algun entrenament, encara que la preparació oficial no començarà fins al 19, debutarà el 23 d’agost davant del Morabanc Andorra, en la quarta edició del Trofeu Comú d’Encamp. Sis dies després, el 29, viatjarà a la localitat saragossana de Zuera per enfrontar-se al Gran Canària, mentre que el 5 de setembre disputarà a Olot el primer dels dos amistosos davant del Joventut de Badalona.Després afrontarà a Tarragona els dos duels de la Lliga Catalana, on està enquadrat en el grup B. S’estrenarà el 12 de setembre davant del Baxi Manresa i el 13 jugarà contra el Joventut. En cas d’acabar primer, el Lleida disputaria el dia 15 la final davant del guanyador de l’altre grup. La pretemporada la tancarà el 21 de setembre davant del Bàsquet Girona a Salou.D’altra banda, algunes informacions situen en l’òrbita del Lleida el pivot de Trinitat i Tobago Johnny Hamilton, de 2,13 metres i que aquesta temporada ha jugat al Bursaspor turc, i l’escorta nord-americà Hunter Hale, del Promitheas Patras i màxim anotador de la Lliga grega amb 17,8 punts per partit, encara que no hi ha cap negociació oberta amb cap dels dos.En un altre ordre de coses, el Tizona Burgos va confirmar ahir el fitxatge de Simeunovic, l’últim de la plantilla que va assolir l’ascens que encara no tenia equip.

També s’adquiriran tres cistelles reglamentàries (l’ACB obliga a tenir-ne una de recanvi per si es trenca el cèrcol o el tauler) i quatre marcadors de quatre cares del temps de possessió, tot per un valor de 61.752,04 euros, IVA inclòs. Finalment, es comprarà una lona per impedir l’entrada de llum solar a la pista, que té un cost de 20.000 euros.

Videomarcadors i cistelles noves per valor de gairebé 200.000 euros

La Paeria ha tret a concurs la compra dels nous videomarcadors i cistelles per al pavelló Barris Nord per un valor de 198.957,27 euros. Hi ha un total de tres contractes, el més elevat correspon a l’adquisició de dos videomarcadors de grans dimensions (5x3 metres) i amb pantalla led, que tenen un pressupost de 117.205,23 euros, IVA inclòs.