França canta victòria després de poder celebrar el triatló al Sena

França va cantar victòria ahir per haver pogut celebrar les proves de triatló al Sena, després d’ajornaments i dubtes sobre la qualitat de les aigües del riu al seu pas per París. Però el dia no va estar exempt de polèmica per l’esperpèntica sortida de la prova femenina, ja que diverses nadadores es van llançar a l’aigua abans de sonar la botzina i els jutges no van fer repetir la sortida. Les victòries van ser per a la francesa Cassandra Beaugrand i elbritànic Alex Yee, que va vèncer en la prova masculina amb el local Léo Bergère tercer.