La Paeria veta les obres de gespa ja finalitzades

El Lleida CF va fer ahir públic que la Paeria li va notificar dimarts que “denega” l’autorització de les obres de canvi de gespa del Camp d’Esports, que van acabar dilluns passat, exposant que el club “no té l’autorització de l’ajuntament, com a titular del camp, per fer el canvi de gespa”. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va insistir ahir en la seua visita a les obres del Barris Nord (més informació a la pàgina 29) que “Lleida no és can pixa. Quan ens dotem d’unes normes, ho fem perquè volem gestionar els equipaments de la millor manera”.

L’alcalde va posar com a exemple que “la UE Bordeta està fent obres i el primer que va fer va ser demanar permís al departament de Patrimoni”. “Hi ha un protocol i quan no se segueix, hi ha una advertència. Tenen deu dies per reparar-ho, que vinguin a Patrimoni i demanin el permís”, va afegir Larrosa, que també va exigir a Luis Pereira, president del club, “que es disculpi pel to que utilitza quan es dirigeix a l’alcalde de Lleida, que a diferència d’ell ha estat elegit per la ciutadania i mereix tot el respecte”. A més, també va recomanar al club que “se centri en els seus problemes, que no són entrar en constant debat amb la Paeria”.Per la seua part, el Lleida CF considera que “les declaracions de l’alcalde no concorden amb la resolució que hem rebut, en la qual no s’anomena en cap moment cap protocol i només s’argumenta que no tenim el permís de l’ajuntament”. Tanmateix, l’entitat creu que “sí que tenim l’esmentada autorització en virtut del conveni, que ens permet realitzar qualsevol tipus de reparació, com és un canvi de gespa”.Per aquesta raó, el Lleida presentarà al·legacions a l’esmentada resolució i entén que s’exposa a una possible multa i fins i tot a l’improbable supòsit d’haver de replantar la gespa antiga.A més, el club també va comunicar que l’ajuntament li va donar autorització per col·locar una pantalla gegant –al pàrquing del Camp d’Esports– en els dos primers partits de Lliga a casa a porta tancada, encara que el consistori va deixar clar que “no es farà càrrec del cost”. Per això, el club es planteja si instal·lar-la o no, malgrat que prepara actes per als esmentats partits, i sí que va criticar que l’ajuntament va pagar la instal·lació de la pantalla per seguir la final de l’Eurocopa.

El Lleida CF va sumar ahir el segon empat en pretemporada, en sengles partits, en un matx vibrant davant del Deportivo Aragón que va acabar en taules (3-3). El conjunt blau va encaixar primer, en un error en sortida de pilota (1-0), però se’n va anar manant al descans gràcies a un doblet de Naranjo (1-2), ex del club aragonès. Tanmateix, els locals van aprofitar un altre error enrere del Lleida, que va repetir el sistema de 4-4-2, per empatar (2-2) a través de Johanner. Unai Garcia va tornar a avançar els de Marc Garcia passada l’hora de partit, però Pinilla, amb una bona definició, va establir el 3-3 final, en un duel en el qual les úniques baixes blaves van ser les de Solbes i Efe, per molèsties. Després del partit, l’entrenador, Marc Garcia, va reconèixer que “hem comès errors estúpids, però és el moment de fer-ho i tenen fàcil solució”, però també va dir que “hem tingut bons moments durant el partit”.

El club presenta un aval de 156.000 euros per tancar la seua inscripció

El club va presentar ahir davant de la Federació Espanyola de Futbol un aval de 156.000 euros per completar la seua inscripció a Segona RFEF.Finalment, s’ha vist obligat a abonar la quantitatque exigia la Federació, ja que el Lleida estimava que només havia d’avalar un import de 132.000. L’esmentada xifra era el resultat del 40% del deute reconegut durant les últimes tres temporades en les resolucions de les Comissions Mixtes. Tanmateix, com que la Federació va sancionar el club sense poder inscriure jugadors el gener del 2022 pels impagaments, l’import de l’aval augmenta al 55% del deute, que són aquests 156.000 euros.D’altra banda, l’Andorra va anunciar ahir que l’amistós que l’enfrontarà al Lleida diumenge suposarà la sisena edició del Trofeu Emili Vicente, que aquest any no pot fer-se al Camp d’Esports per les obres.