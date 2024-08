Emma Carrasco es cola a les semifinals del 200 estils de Paris 2024

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

La nadadora lleidatana Emma Carrasco s’ha classificat aquest divendres per a les semifinals dels 200 estils dels Jocs Olímpics de París 2024.

L’alegria espanyola del matí a la piscina ha tingut nom propi: Emma Carrasco. La nadadora lleidatana, que ha compartit sèrie de classificació del 200 estils amb la canadenca Summer McIntosh, campiona olímpica en 400 estils, va acabar en sisena posició la cursa amb un temps de 2.11.54.

Una marca que li permetria accedir a semifinals, ja que ha estat la dotzena millor del matí i tornarà a llançar-se a la piscina durant la jornada de tarda d’aquest divendres per nadar la semifinal dels 200 estils a partir de les 21.31 hores.

Per la seua part, Mario Mollá no ha tingut la mateixa sort en els papallona. El nadador espanyol ha acabat la seua sèrie en la tercera posició amb un temps de 52.27, per darrere del xinès Juajun Sun i el sud-africà Chad le Clos. Malgrat això, amb la seua marca tan sols en va tenir prou per acabar amb el 25è millor temps de la sessió, quedant-se a mig segon de la classificació.