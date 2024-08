Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La jove nadadora lleidatana Emma Carrasco no deixa de créixer tal com ha demostrat aquest divendres a l'aconseguir la classificació per a les semifinals dels 200 estils dels Jocs Olímpics de París.

"He passat molts nervis mentre esperava que acabessin les dos sèries que faltaven, però al final he pogut passar amb el lloc dotze i classificar-me. Així que molt, molt contenta", ha assenyalat Carrasco.

Nervis que no es justificaven després de l’excel·lent actuació que la jove lleidatana, de 18 anys, ja firmat en la seua sèrie, en la qual ha arribat a tutejar durant la posta de braça tota una supervedet mundial com la canadenca Summer McIntosh.

Carrasco, que comptava amb un desavantatge de 1.38 segons amb la canadenca, guanyadora de dos medalles d’or i una de plata en aquests Jocs de París, s'ha situat a tan sols 49 centèsimes de McInstosh després de completar el llarg de braça.

"Jo la veia allà, veia que era a prop, però bé, aquesta és la meua forma de nadar, intento treure la màxima distància en els tres primers estils, que són els meus forts, i després esperar que m’agafin les menys possibles", va explicar la nadadora ilerdenca.

Una tàctica de cursa que va permetre a Emma Carrasco, bronze en els 200 estils en els Mundials júnior de Lima 2022, afrontar en tercera posició els últims 50 metres, en els quals va tornar a mostrar les seues dificultats amb el crol.

"Jo sé que és el meu punt feble, on encara he de millorar més, però és una qüestió d’entrenaments. Tinc molts anys per davant i és l’objectiu a millorar", va indicar Carrasco.

Problemes que no van impedir a la de Lleida atansar-se a la seua millor marca personal i aconseguir el bitllet per a les semifinals amb un temps de 2:11.54 minuts, que provarà de millorar aquesta tarda.

"Tant de bo pogués baixar a les semifinals del 2:11 i tancar la temporada de la millor manera possible. Ho donaré tot aquesta tarda", ha assenyalat Carrasco, que en el seu debut olímpic ja ha igualat les semifinals que el seu pare, el també nadador Jordi Carrasco, va assolir en els Jocs de Sídney 2000, en què va ser tretzè en els 200 estils.

Ronda de semifinals a la qual no va poder arrribar l’altre representant espanyol en la jornada matinal, el barceloní Mario Mollá, que va caure eliminat en les sèries dels 100 papallona després d’acabar vint-i-cinquè amb un temps de 52.27 segons. Una eliminació de la qual Mario Mollá, de 22 anys, intentarà rescabalar-se aquest dissabte en les sèries preliminars del relleu 4x100 estils.