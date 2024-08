Un ex-Sícoris, botxí d'Espanya

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola de bàsquet va caure ahir davant de la del Canadà (88-85), entrenada per l’extècnic del Sícoris Jordi Fernández, en el tercer i últim partit de les dos al grup A. Per això, Espanya va quedar eliminada del torneig de bàsquet per un triple empat que va relegar els de Scariolo a l’última plaça del grup, malgrat demostrar orgull durant tot el matx davant d’una gran Canadà que lidera l’estrella de l’NBA Shai Gilgeous-Alexander.

La mala notícia del bàsquet va contrastar amb el bon paper de l’equip espanyol masculí de futbol, que va golejar el Japó liderat pel blaugrana Fermín (3-0), que va anotar un doblet, i va avançar a semifinals. El conjunt de Santi Denia va vèncer amb solidesa, gràcies als dos gols del blaugrana i a un altre darrer d’Abel Ruiz, i es jugarà el pas a la final dilluns (18.00) contra el Marroc, que ahir va golejar els Estats Units.El triomf dels jugadors de futbol a Lió no va poder replicar-se a Lilla, on la selecció de bàsquet es batia amb el Canadà, amb la necessitat de guanyar per passar de ronda –i finalment acabar líder del grup de la mort– després del triomf previ de Grècia davant d’Austràlia (77-71).Els de Sergio Scariolo ho van donar tot per estar a quarts de final i l’explosió de Darío Brizuela (17 punts) va donar fe a un equip que ha lluitat en mil batalles. En un partit molt sofert, la selecció va saber de nou mantenir-se en la batalla per poder tenir les seues opcions a l’últim quart malgrat anar 14 punts per sota.El bon paper de Brizuela va enviar el matx a un final molt ajustat malgrat la còmoda renda que havia tingut Canadà durant gran part del matx.Així, a tres minuts del final, la diferència era de tres punts (80-77). Espanya va tenir atacs per empatar, però Llull i Abrines van fallar algun tir lliure. Allà, el triple de Barrett (83-77) va tenir sabor de sentència a un Canadà que busca una tornada triomfal als Jocs Olímpics després de 24 anys d’absència de la mà de Jordi Fernández, però que encara va haver de lligar el triomf en el tram final després d’un triple de Llull (86-85). Però la gran estrella canadenca, Gilgeous-Alexander, va anotar els dos tirs lliures a falta de dos segons i va firmar el triomf dels seus (88-85), que a més va suposar el comiat de Rudy Fernández, que va dir adeu al bàsquet en els seus sisens Jocs Olímpics.