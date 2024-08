Pedri es recupera a Tenerife i podria reaparèixer en l'estrena a la Lliga

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Hansi Flick podria comptar per al primer partit de Lliga, el 17 d’aquest mes a València, amb Pedri, que continua recuperant-se de la lesió que es va produir a l’Eurocopa. El jugador canari va patir un esquinç lateral intern al genoll, com a conseqüència de la dura entrada de Toni Kroos en el partit de quarts de final de l’Eurocopa. Després de passar per la Ciutat Esportiva i parlar amb el nou entrenador, es va desplaçar a Tenerife per seguir un tractament de recuperació, supervisat per personal del FC Barcelona. Segons informava ahir el diari Sport, el jugador tornarà aquesta setmana a Barcelona per fer a les instal·lacions del club l’última fase del tractament de recuperació. Encara que els terminis són una mica justos, no està descartat que pugui estar diponible per al primer partit de Lliga.

D’altra banda, coincidint amb el matx davant del Reial Madrid, que el Barcelona tenia previst jugar aquesta passada matinada, el club es va promocionar en un dels escenaris més emblemàtics de Nova York. Des de divendres i fins a quatre hores abans del duel, a les pantalles de Times Square, es va projectar la imatge de l’Estàtua de la Llibertat lluint la nova samarreta del Barcelona per a aquesta pròxima temporada.