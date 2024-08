Reines de l'olimpisme

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les nord-americanes Simone Biles i Katie Ledecky van fer ahir un pas més en la seua consideració de llegendes dels Jocs Olímpics, al guanyar sengles medalles d’or en gimnàstica artística i natació. Biles es va proclamar campiona en la modalitat de salt de poltre, en la que va suposar la desena medalla olímpica del seu palmarès i la tercera a París, amb millor puntuació que la brasilera Rebeca Andrade, que va ser plata, i de la també nord-americana Jade Carey, bronze. Així, amb set ors i deu metalls en total, s’estableix com la millor de tots els temps en l’esport, superant ja Nadia Comaneci, que en va obtenir nou.

Una consideració que també persegueix Katie Ledecky en la natació, a l’aconseguir ahir el seu quart or consecutiu als 800 metres lliures, una cosa que abans només havia assolit Michael Phelps, que ho va fer en 200 estils. A més, el seu triomf no només l’engeganteix com la millor nadadora de tots els temps, als 27 anys, sinó que li permet igualar la gimnasta soviètica Larissa Latínina com l’esportista femenina amb més ors, nou cada una, en la història olímpica. En la seua prova favorita, Ledecky es va poder prendre la revenja sobre Ariarne Titmus, que la va batre en 400 lliures, però que aquesta vegada només va poder ser plata, amb Paige Madden tercer. D’altra banda, la canadenca Summer McIntosh, de 17 anys, va reclamar el títol de reina de la piscina a París, al conquerir ahir la seua quarta medalla, la tercera d’or, a la capital francesa en els 200 estils, amb rècord olímpic. A més, el relleu nord-americà va batre el rècord del món en el 4x100 mixt, en la segona vegada que es disputa aquesta prova en els Jocs.

Alcaraz i Reyes, a engrandir el medaller

Carlos Alcaraz disputa davant de Djokovic la final del torneig masculí de tenis, en el qual Musetti va guanyar ahir el bronze. Per la seua part, Reyes Pla, amb la medalla assegurada en boxa, busca un forat a la final.

Les RedSticks firmen la tercera plaça

La selecció espanyola femenina d’hoquei sobre herba va perdre (3-1) ahir contra Austràlia i acabarà tercera al seu grup, amb bitllet cap a quarts.ahir, un altre triomf

EUA s’enfrontarà a Brasil en bàsquet

Estats Units, la gran favorita en el torneig masculí de bàsquet, va tancar ahir la fase de grups amb ple de victòries, al superar Puerto Rico (83-104). El seu rival en quarts de final serà Brasil.

Espanya venç Sèrbia i acaba primera

La selecció espanyola femenina de bàsquet va superar ahir Sèrbia (62-70) en l’últim matx de la fase de grups. Les espanyoles són primeres i invictes.

Fraser-Pryce es queda sense cinquena medalla

Shelly-Ann Fraser-Pryce no va prendre ahir la sortida en la segona sèrie semifinal dels 100 metres i es va quedar sense l’opció de fer història i convertir-se en la primera atleta que aconsegueix la cinquena medalla seguida en la mateixa prova, en la qual posseeix dos ors, una plata i un bronze.