L'urgellenc Miquel Travé supera la primera ronda de caiac cros i disputarà avui les sèries

Miquel Travé va avançar ahir de manera directa en les sèries eliminatòries del caiac cros i seguirà en lliça una jornada més en el seu debut olímpic a París, després de quedar-se a les portes del podi en la modalitat de C1 celebrada dilluns passat, en la qual va acabar en cinquena posició després de tocar una porta.

El palista de la Seu d’Urgell va firmar l’onzè millor temps en la contrarellotge de divendres, de forma que avui ha partit en l’onzena i última sèrie, com l’últim dels favorits. Així, va afrontar la nova modalitat olímpica, en la qual s’enfronten quatre palistes alhora, des d’un dels dos carrils centrals. Malgrat un inici molt mogut, en el qual es va haver de fer un espai a cops de colze entre l’eslovac Matej Benus i l’australià Tristan Carter, va assolir ràpid el liderat i no va patir per arribar a la meta en primer lloc. Al costat del palista del Cadí Canoe Kayak, també es va classificar per disputar les sèries el japonès Yuuki Tanaka, mentre que Tristan Carter i Matej Benus van anar a la repesca. El primer va aconseguir passar, mentre que el segon va ser eliminat.

Miquel Travé disputarà avui les sèries, que estan previstes a partir de les 15.30. El lleidatà baixarà en la segona de les vuit curses i es mesurarà amb el seu company de delegació Manuel Ochoa, l’altre representant espanyol masculí, que també va guanyar la seua sèrie i buscarà, al costat de Travé, una de les dos places per als quarts de final que es disputaran en la jornada de demà. Els altres dos aspirants en la segona sèrie seran l’alemany Stefan Hengst i el polonès Grzegorz Hedwig.

Igual que els dos representants espanyols masculins, també van passar a les sèries les dos palistes femenines, les basques Miren Lazkano i Maialen Chourraut, encara que la triple medallista olímpica en K1 va haver de segellar la seua classificació en la repesca.La primera de les dos donostiarres en lliça va ser Lazkano. I resolent esquimotatges –gir de 360º–, va guanyar la quarta carrera davant de la neozelandesa Luuka Jones i l’eslovaca Zuzana Pankova. Amb això, Lazkano va accedir directament a fases eliminatòries.

Chorraut, que durant gran part de la seua carrera va residir a la Seu d’Urgell, va tenir una sèrie accidentada, la qual cosa la va relegar a la tercera plaça, darrere de l’australiana Noemie Fox i la ucraïnesa Viktoriia Us. En la repesca, va ser segona, darrere de la txeca Tereza Fiserova.

Així, va segellar una plaça per a les sèries i coincidirà en la tercera baixada amb, entre d’altres, l’australiana Jessica Fox, que a París ja ha aconseguit l’or en les proves de K1 i C1.Qui també participarà avui en les sèries a la recerca d’entrar en la lluita per les medalles serà l’andorrana Mònica Dòria, palista del Cadí Canoe Kayak, que també va dominar la seua baixada, al davant de l’elovaca Eliska Mintalova, que va passar com a segona classificada. La xinesa Shiting Li va ser tercera i la japonesa Haruka Okazaki va quedar en quarta posició. L’andorrana, que va donar el primer diploma olímpic al seu país en C1, disputarà avui les sèries, a partir de les 16.45.