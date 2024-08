El caiac cros tanca l'Estatal de promeses

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’espectacularitat del caiac cros va tancar ahir el Campionat d’Espanya de promeses d’eslàlom, que s’ha disputat a Ponts amb la participació de les joves estrelles de la modalitat i una extensa representació de palistes lleidatans. A les medalles recollides a les finals de dissabte, ahir el Nàutic Mig Segre en va afegir tres, el Cadí Canoe Kayak una i l’AE Pallars també en va sumar una.

L’or en la categoria cadet masculí va ser per a Oier Azpillaga (Atlètic Sant Sebastià), que es va imposar al seu company Jon Otegi, mentre que Dídac Foz (AE Pallars) va ser tercer. En la prova femenina, la vencedora va ser María García (Santiagotarrak), que a la final va superar Bruna Cercòs, representant del Mig Segre. Per la seua part, Ainhoa Segura (Atlètic Sant Sebastià) va aconseguir la tercera plaça. Quant a la prova infantil masculina, el títol va ser per a Nil Checa (Cadí CK), que va poder amb Suhar Ursua (Santiagotarrak) a la final. La tercera posició va ser per a Oriol Cercòs, palista del Mig Segre. En la categoria femenina, la victòria va ser per a Jara Castells (Atlètic Sant Sebastià), que es va imposar en la final a Laia Rodríguez (Calasparra). La tercera posició va ser per a Martina Marot, del Mig Segre. Després de la disputa del Campionat d’Espanya de joves promeses a Ponts i de les cites de la Copa d’Espanya, els palistes que ara siguin seleccionats participaran en el Campionat d’Espanya de conjunts autonòmics, que es disputarà a la localitat murciana de Calasparra els dies 24 i 25.