Lyles i Alfred volen el doblet

El nord-americà Noah Lyles (27 anys) i la de Saint Lucia Julien Alfred (23 anys), campions olímpics en els 100 metres, aspiren a sumar també l’or en els 200 i aconseguir un doblet que els confirmaria com a reis de la velocitat a París, la qual cosa els situaria a l’altura dels atletes més importants de la història. Només 8 homes i 7 dones han aconseguit doblar títol en 100 i 200 metres en tota la història dels Jocs Olímpics.

Cinc mil·lèsimes van donar a Lyles la medalla d’or diumenge. Va ser necessària la photo-finish per determinar si el guanyador era el nord-americà o el jamaicà Kishane. 9.79 va ser el temps del nou campió olímpic, que aconsegueix a París la seua segona medalla després del bronze que va assolir a Tòquio en els 200. Lyles va fer ahir el primer pas per firmar el doblet. en la sisena sèrie de la primera ronda es va imposar a Andre de Grasse, vigent campió olímpic, i avui disputarà la semifinal.Julien Alfred, per la seua part, després de guanyar l’or dissabte en 100 metres, ahir va superar les semifinals, sent primera en la seua. Avui lluitarà pel seu segon or. Nascuda a la petita illa caribenya de Saint Lucia (200.000 habitants), va donar al seu país la primera medalla de la seua història.En tota la història dels Jocs, només 8 homes han fet el doblet i només Usain Bolt ho va fer tres vegades (2016, 2012 i 2008). La resta són Carl Lewis (1984), Valeri Borzov (1972), Bobby Joe Morrow (1956), Jesse Owens (1936), Percy Williams (1928), Ralph Craig (1912) i Archie Han (1904). En dones són Elaine Thompson (2020 i 2016), Florence Griffith-Joyner (1988), Renate Stecher (1972), Wilma Rudolph (1960), Betty Cuthbert (1956), Marjorie Jackson (1952) i Fanny Blankers-Koen (1948).

Peleteiro denuncia insults a les xarxes

L’atleta Ana Peleteiro va denunciar ahir en el seu compte d’Instagram que no para de rebre “missatges d’odi i insults” i va acusar alguns mitjans de publicar “declaracions antigues tretes completament de context”. “Vull demanar respecte per mi, però sobretot per a la meua família. Mai entendré com d’infeliç pot arribar a ser algú per promoure l’odi d’aquesta manera”, va lamentar.

El Paraguai fa fora de la vila una influencer

El Paraguai ha fet fora de la Vila Olímpica la nadadora de vint anys Luana Alonso, que també és influencer. La jove ha anunciat que es retira arran dels seus mals resultats a París i, sent resident, ha sortit a fer turisme, cosa que, segons el Paraguai “ha generat un ambient inadequat”.

Un campió italià dorm en un parc

El nadador italià Thomas Ceccon, campió de 100 metres esquena, ha estat enxampat dormint al jardí d’un parc, després de queixar-se que a la Vila Olímpica no hi ha aire condicionat. Afirma també que els llits són incòmodes i el menjar dolent i que per això molts atletes es muden.

Espanya, sense diploma en el triatló mixt

Alemanya va guanyar ahir l’or en el triatló mixt, prova en la qual Espanya es va quedar sense diploma al finalitzar novena. D’altra banda, Bèlgica, que es va retirar, va desmentir tenir una nadadora ingressada, encara que sí que aquesta va requerir assistència hospitalària a l’intoxicar-se per l’aigua del riu Sena, que no es troba en bones condicions sanitàries.

Un lluitador cubà opta al seu cinquè or

El cubà Mijaín López disputarà avui la final de lluita grecoromana en categoria 130 quilos, de forma que té al seu abast el rècord que suposaria ser el primer esportista masculí a aconseguir cinc medalles d’or consecutives en la mateixa disciplina olímpica. López, a punt de complir els 42 anys, es va imposar ahir en la primera semifinal a l’azerbaidjanès Sabah Shariati per 4-1.