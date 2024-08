Olmo ja és blaugrana

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Dani Olmo ja és jugador del FC Barcelona. El futbolista de Terrassa va aterrar ahir a la nit a l’aeroport del Prat. Al matí, el director esportiu del Barcelona, Deco, va tancar un principi d’acord a Leipzig amb el futbolista, en una reunió en la qual també hi havia els seus dos representants i el seu pare. Segons va informar TV3, l’oficialitat de l’acord es farà una vegada que el futbolista superi la revisió mèdica, prevista per a avui o demà. La idea del club és que ja pugui jugar dilluns al Gamper contra el Mònaco.

El Barcelona havia intensificat en els últims dies les gestions per incorporar Olmo, jugador que agrada al tècnic Hansi Flick. Després d’una primera oferta de 40 milions més variables, que el Leipzig va rebutjar remetent-se a la seua clàusula de 60 milions. Finalment, la que sí que hauria acceptat és una de 55 milions fixos, més uns altres 7 en variables. El jugador, campió a la recent Eurocopa amb Espanya, firmaria per sis temporades.Dani Olmo, de 26 anys, es va formar a la Masia però el 2014, amb 16 anys, va marxar al Zagreb, on va despuntar, recalant posteriorment al Leipzig.

L’arribada d’Olmo és la primera de les grans peces amb què el club vol reforçar la plantilla de Flick. L’altra, Nico Williams, s’ha refredat, malgrat que des del club no es descarta que pugui arribar també. De moment, el jugador de l’Athletic va donar ahir per acabades les vacances i es va incorporar als entrenaments del seu equip. El futbolista sempre ha mostrat interès per fitxar pel Barça, on l’espera Lamine Yamal, jugador amb qui ha travat una gran amistat. Tanmateix ha rebut pressions del seu club i de la família perquè allargui un any més l’estada a Bilbao.Per una altra banda, la Cadena SER va informar ahir que és imminent la firma d’un acord amb un patrocinador del club que es faria càrrec del deute de 40 milions que havia d’aportar la firma alemanya Libero, fet que permetrà complir la norma de l’1x1 que exigeix LaLiga.