Berta Segura, cinquena al relleu 4x400, queda fora de la final a París

L'equip femení espanyol del relleu 4x400, amb la lleidatana Berta Segura, Blanca Hervás, Eva Santindrán i Carmen Avilés, ha finalitzat cinquè la sèrie classificatòria i no podrà optar a la final als Jocs Olímpics de París. Segura i les seues companyes, en no assolir un dels tres primers llocs de la cursa, depenien dels temps d'altres sèries per assolir la final, però finalment s'han vist superades a la classificació general.

