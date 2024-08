La selecció femenina de futbol es queda sense bronze després de caure 1-0 davant d’Alemanya

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola femenina de futbol no ha pogut aconseguir aquest divendres la medalla de bronze en el torneig dels Jocs Olímpics de París després de perdre per 1-0 davant d’Alemanya en un partit on no ha aprofitat un penal en el 98 per empatar i forçar la pròrroga.

La campiona del món es marxa de buit finalment de la seua primera participació en aquesta cita. Malgrat millorar respecte als seus últims partits i tenir bones ocasions, al final no ha pogut amb una rival que s’ha emportat el bronze després d’un penal anotat per Giulia Gwinn en el minut 65 provocat després d’una mala sortida de Cata Coll. Al minut 98, Alexia Putellas ha tingut una altra pena màxima per igualar, però la portera alemanya li ha endevinat les intencions i li ha donat la medalla a les alemanyes.