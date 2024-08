Dani Olmo, novetat de la sessió al costat de Lamine Yamal i Ferran Torres

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Dani Olmo, que divendres va firmar com a nou jugador del Barça, ja es va exercitar ahir a les ordres de Hansi Flick. Va ser el primer entrenament després de dos dies lliures i en el qual també van ser Lamine Yamal i Ferran Torres. Els campions de l’Eurocopa amb la selecció espanyola van tenir vacances fins a la setmana passada, quan es van incorporar estant l’equip encara de gira pels Estats Units. El jugador que no va prendre part de l’entrenament va ser Vitor Roque, la qual cosa va encendre les alarmes sobre una possible sortida. Tanmateix, el club va aclarir que el futbolista va ser baixa per “malestar i febre”. Continuen treballant al marge els cinc lesionats: Pedri, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Ansu Fati i Gavi.

El Barça es retrobarà amb la seua afició demà a l’Olímpic Lluís Companys, enfrontant-se al Mònaco a les 20.00 en una nova edició del Trofeu Joan Gamper. La jornada començarà a les 18.00 i inclourà la presentació de l’equip, a més d’una varietat d’activitats lúdiques i actuacions musicals pensades per a tots els públics. En commemoració del 125è aniversari de l’entitat, el Barça lluirà a la màniga dreta de l’equipació un logotip creat especialment per celebrar aquesta fita històrica.