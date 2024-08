Kilian Jornet guanya per desè cop la Sierre-Zinal

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Kilian Jornet continua dominant les carreres de muntanya que es marca com un objectiu, que aquesta temporada han estat poques. L’atleta de la Cerdanya es va imposar al maig a la Zegama per onzena ocasió i ahir va guanyar la Sierre-Zinal per desena vegada, establint un nou rècord en l’emblemàtica prova dels Alps suïssos. El lleidatà, amb un temps de 2:25:34.08, va superar per només 7 centèsimes la marca que ell mateix va establir el 2019. L’evolució dels atletes kenians en les proves de muntanya exigeix més a Jornet, que a l’octubre fa 37 anys, i no va poder relaxar-se ni a la línia de meta, ja que Philemon Kiriago, segon classificat, va entrar a només un segon i mig. El també kenià Patrick Kipngeno va entrar en tercera posició, a 1:25 de l’atleta lleidatà.

Les temperatures represenvan una prova més per a tothom en el que va ser l’última parada tant de la Golden Trail World Series com de la WMRA World Cup. Però les coses van sortir com es preveien en la brutal primera pujada, quan Jornet es va escapar de la resta. Va ser el primer a arribar al punt de control inicial després de 7 quilòmetres d’ascens, però quan els pendents es van anivellar, es va trobar en la posició relativament inusual de ser superat per Josphat Kiprotich. El kenià va començar a marcar distàncies respecte a la resta, amb Jornet a 15 segons. El lleidatà es va atansar a Kiprotich i van córrer junts abans que Jornet s’escapés. Kipngeno i Kiriago van recuperar terreny respecte a Kiprotich, el van superar i després van apuntar a Jornet. Kiriago va llançar un atac costa avall que fins i tot la bicicleta amb càmeres amb prou feines va poder seguir. A falta de poc més de 2 quilòmetres havia assolit Jornet. El lleidatà va oferir una classe magistral durant el descens, però hi va haver més emoció. Ambdós van córrer cap a la glòria i només 1,5 segons els van separar a la línia de meta després de 31 quilòmetres de sofriment.