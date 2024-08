El Lleida venç el Terol en el seu quart amistós

Adri Gené salta per celebrar el seu gol, que va servir per obrir el marcador abans del descans. - JORDI ECHEVARRIA

El Lleida CF va sumar ahir la segona victòria de la pretemporada, a més de forma consecutiva, després de vèncer el Terol per 0-2. Després de batre l’Andorra en la sisena edició de l’Emili Vicente diumenge passat, el conjunt de Marc García va superar ahir un rival de la seua mateixa categoria, acabat de descendir de Primera RFEF però que competirà en un altre grup, gràcies als gols d’Adri Gené i Guillem Naranjo.

El xoc, marcat per una forta calor durant el tram inicial, va transcórrer sense grans ocasions en els primers compassos. La primera va ser per al conjunt local, en un mà a mà que el porter Parra va parar, igual que va fer en una doble ocasió de Marcé i Cervera al minut 35.Més enllà d’una rematada invalidada per fora de joc, la primera ocasió de perill del Lleida va suposar el 0-1 abans del descans. Diego Iglesias va recuperar una pilota i li va entregar a Adri Gené, que va resoldre amb un potent xut a l’escaire des de la frontal de l’àrea (0-1).La segona meitat va ser molt més animada pel que fa a ocasions i la primera va ser local, obligant a fer una intervenció de molt mèrit a Iñaki. El Lleida va respondre amb contundència, establint el 0-2 en una jugada en la qual Naranjo va superar un defensa al cos a cos i va batre el porter. Els blaus van tenir un tram de gran domini abans d’arribar al minut 60, amb unes altres tres ocasions que van poder ampliar la renda, a través d’Adri Gené, Unai Garcia i Naranjo, malgrat que els tres van definir sense èxit.El mateix Unai va tenir una altra acció per anotar el 0-3 en els últims minuts, però va rematar massa alt.

Marc Garcia: “A la segona part hem estat molt superiors”

L’entrenador del Lleida CF, Marc Garcia, va voler “relativitzar la victòria, perquè estem en pretemporada i tot s’ha d’agafar amb pinces”, però sí que va deixar clar que “la primera part d’avui no ha estat gens bona, perquè hem tingut molta pressa amb la pilota i hem anat perdent confiança. Hem anat guanyant al descans sense merèixer-ho”. Tanmateix, va valorar que“després del descans hem jugat molt millor i a partir del 0-2 hem estat molt superiors”. “La part positiva és que tant en els moments de bon joc com en els dolents sempre sabem patir i a més avui sumem la primera porteria a zero”, va afegir el tècnic, que va apuntar que “fins al moment la pretemporada està sent molt bona, perquè ja tenim molts comportaments que m’agraden”.