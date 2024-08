L'Atlètic Lleida rep avui el Nàstic en el primer Trofeu Indíbil i Mandoni

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’estadi Ramon Farrús acollirà avui (20.00 / Lleida TV) la primera edició del Trofeu Indíbil i Mandoni, el trofeu de pretemporada organitzat per l’Atlètic Lleida amb caràcter solidari i que tindrà el Nàstic de Tarragona, de Primera RFEF, com a rival convidat.

L’entrada per al partit serà gratuïta, però els assistents podran fer donacions a l’entrada del camp que aniran destinades a la Fundació Aspamis, l’entitat beneficiària d’aquesta primera edició del trofeu. En els prolegòmens del matx, a les 19.40 h, es farà la presentació oficial de l’equip davant de l’afició. A més, també es farà un homenatge durant la mitja part.El duel davant del Nàstic serà el quart test per a l’equip entrenat per Gabri García, que fins a la data ha escomès vint fitxatges per afrontar la primera temporada a Tercera RFEF. En l’estrena en pretemporada va caure davant del Reus (1-0), després va guanyar el derbi davant del Mollerussa (0-1) i va perdre també per 0-1 davant del Montsó dissabte en el primer partit de pretemporada jugat al Ramon Farrús.