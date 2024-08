La lleidatana Ona Baradad, convocada amb Espanya per al Mundial sub-20

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La davantera de Rosselló Ona Baradad, que arrancarà la cinquena temporada com a part del futbol base del Barcelona, ha entrat en la convocatòria de Sonia Bermúdez per preparar el Mundial sub-20 que se celebrarà a Colòmbia del 31 d’agost al 22 de setembre i en el qual la selecció espanyola defensa el títol que va aconseguir en l’edició del 2022 celebrada a Costa Rica.

L’atacant lleidatana es troba concentrada amb la resta de l’equip en la localitat alacantina de l’Alfàs del Pi des de dilluns. L’estada de la selecció s’allargarà fins divendres, quan culminarà la preparació amb un amistós davant dels Països Baixos, abans de viatjar cap a Colòmbia. Així, serà aleshores quan es conegui la convocatòria definitiva, ara formada per 24 jugadores, i si la lleidatana podrà disputar el seu primer Mundial amb la selecció.El 2022, quan tenia 18 anys, Baradad va ser part important de la selecció sub-19 que es va proclamar campiona d’Europa de la categoria, al costat de la també lleidatana Alba Caño.Tanmateix, cap de les dos no va entrar en la convocatòria per al Mundial sub-20 que es va celebrar just després a Costa Rica, també amb triomf de la selecció espanyola.Més tard, en la mateixa temporada, va patir una greu lesió de genoll que la va tenir apartada dels terrenys de joc des de mitjans del 2023 fins al tram final de la passada campanya, i ara, amb 20 anys, tindrà l’oportunitat d’acudir a la cita mundialista per intentar revalidar el títol que ja va aconseguir Espanya el 2022.