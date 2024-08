El Madrid busca la Supercopa d'Europa davant de l'Atalanta

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reial Madrid iniciarà avui oficialment la temporada amb la disputa del primer trofeu, la Supercopa d’Europa, a l’Estadi Nacional de Varsòvia (21.00 hores), on es creuarà amb l’Atalanta –guanyador de l’Europa League– en un partit on parteix favorit i en el qual totes les mirades estan centrades en el possible debut de Kylian Mbappé. Els d’Ancelotti, amb la majoria d’estrelles amb poc rodatge, buscaran la seua sisena Supercopa continental.