Roben una furgoneta del Nàutic Mig Segre de Ponts

Els membres del Nàutic Mig Segre de Ponts de piragüisme es van trobar dilluns passat amb la desagradable sorpresa que uns lladres els havien robat una de les tres furgonetes que tenen i que utilitzen per al transport dels palistes, ja sigui per als cursets que organitzen com per a les competicions autonòmiques i estatals.

No fa gaire que el club va adquirir un vehicle nou per renovar la petita flota, que constava de dos furgonetes que tenen més de vint anys d’antiguitat. Una d’aquestes dos, la menys vella, va ser sostreta la matinada de diumenge a dilluns de l’interior de les instal·lacions del club. “Ho tenim tot tancat i els dos vehicles eren dins, ja que el nou me l’emporto a casa. Però els lladres van trencar el cadenat i hi van entrar”, va explicar ahir un dels directius del club, l’exolímpic Toni Herreros. El club compta també amb sistema de videovigilància, però no es va connectar. “Tenim càmeres, però els sensors de moviment no van detectar res i les càmeres no es van activar”, va apuntar.

El club tenia previst ampliar les instal·lacions per guardar el material i ara queda a l’aire

Herreros va lamentar que després de l’esforç que va suposar adquirir la nova furgoneta, que va costar uns 41.000 euros, ara tornen a estar com abans. “Vam fer un esforç per comprar la nova furgoneta per utilitzar-la per a les competicions, perquè volíem deixar les dos més antigues, una per a suport i l’altra per als cursos, però tornem a estar com abans. Encara tenim l’esperança que aparegui”, va assenyalar.Herreros assegura que l’entitat, que compta actualment amb uns 400 socis, no té potencial econòmic per fer front a la compra d’un altre vehicle. “Ara mateix és impossible, ja veurem més endavant”, assegura. A més, aquest robatori farà variar els plans de futur del club, que tenia previst ampliar les seues instal·lacions, que s’han quedat petites. “Volíem ampliar-les perquè tenim molt material i no ens cap en un altre lloc. La intenció era fer-ho amb edificacions prefabricades, però com que ho hem de pagar nosaltres ara és inviable. Tot s’ha quedat paralitzat”, va destacar Herreros.