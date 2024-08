Bagnaia domina la jornada a Àustria i els Márquez passen a la Q2

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El pilot italià Francesco Bagnaia (Ducati) va ser ahir el més ràpid en la Practice de MotoGP del Gran Premi d’Àustria, onzena cita del Mundial de motociclisme, en una tanda dominada del tot per les Ducati, amb 7 de les seues 8 motos al Top 10 que dona accés a la Q2 de dissabte, amb tot just una KTM, la moto austríaca que corre a casa, i dos Aprilia en aquests llocs de privilegi.

Aprofitant el domini de Ducati, els germans Márquez (Ducati Gresini) van tenir una jornada plàcida i Marc va ser quart, en una molt bona sessió malgrat un llarg sense caiguda, dos llocs davant del seu germà Àlex, que va anotar el sisè millor temps de la segona sessió de la jornada, la que dona accés a la Q2.Just després de Bagnaia, que va firmar un nou rècord absolut de la pista amb un 1:28.508, van quedar Franco Morbidelli i Jorge Martín, ambdós sobre la seua Pramac. La primera no Ducati va ser Brad Binder (KTM), que va aconseguir el cinquè millor temps amb la bandera de quadres i va deixar fora de la Q2 el murcià de GasGas Pedro Acosta, que es va haver de conformar amb l’onzena plaça i passarà per la Q1.Qui no podrà disputar la resta del Gran Premi serà l’italià Fabio di Giannantonio (Ducati VR46), que va patir una luxació a l’espatlla esquerra després d’una caiguda i va ser declarat no apte per l’equip mèdic.Malgrat la bona jornada, Marc Márquez va assenyalar que “firmo estar a la segona fila de la graella, és l’objectiu”. “Estar a la primera serà complicat encara que ho intentaré”, va reconèixer el cerverí, que ja supera els 1.000 dies sense guanyar una carrera, una cosa que “ja no em genera pressió”, segons va reconèixer dijous en roda de premsa.