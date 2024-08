Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El pilot italià Francesco Bagnaia (Ducati) es va emportar el triomf aquest dissabte a l''Esprint Race' del Gran Premi d’Àustria de MotoGP, just per davant d’un Jorge Martín (Ducati) penalitzat amb una 'long lap' i que perd el lideratge, encara que amb els mateix punts que el seu rival, mentre que el català Aleix Espargaró (Aprilia) va completar el podi.

Bagnaia va tornar a fer gala del seu caràcter de gel, davant d’un 'Martinator' més emocional que va cometre una passada de frenada evitable en la 'xicana'. Un error que va aprofitar l’italià, ara líder encara que pel major nombre de victòries diumenge, ja que ambdós estan igualats a punts. Marc Márquez va perdre el tercer lloc per una caiguda, el que va aprofitar un consistent Aleix Espargaró. Álex Márquez, per la seua part, també va tenir una caiguda en l’inici de la cursa.

A la sortida, Martín es va veure perjudicat per un cavallet més llarg del normal i Bagnaia ho va aprofitar per llançar-li la moto en la primera corba. Era només el primer d’una sèrie d’avançaments entre el madrileny i l’italià, més 'desencertat’ de l’habitual, encara que amb més ritme que el de San Sebastiám de los Reyes. El primer pas per meta era amb 'Martinator' en primera posició, encara que el líder del Mundial va fallar en la 'xicana' de la recta en pujada, entrant molt passat i havent de cedir la posició a 'Pecco'. Des d’allà, mentre els comissaris investigaven l’incident, el vigent campió va tirar amb molta força i velocitat i va aconseguir obrir bretxa amb Martín, a gairebé tres dècimes.

El due entre els grans candidats al títol va tenir un testimoni de luxe, un Marc Márquez que va poder seguir el ritme els quatre primers girs al Red Bull, però després va caure a més d’un segon, encara que semblava tenir assegurat el podi en li traçat austríac. A més, el català es va veure beneficiat per una 'long lap penal’ de Martín, que li va fer perdre un lloc i rodar tercer a dos segons i mig a meitat de cursa. Aquesta situació va aplanar el camí de 'Pecco' Bagnaia cap al triomf i el lideratge del Mundial, conscient que Márquez no seria capaç de barallar-li la victòria amb la Ducati 2023. A més, el vuit vegades campió del món va patir una caiguda en la corba tres que no li va impedir seguir, però sí que el va obligar a retirar-se de la cursa.

Jorge Martín, que va prémer al català fins que aquest va cometre l’error, recuperava el segon lloc i agafava alguna cosa d’aire, ja sense la pressió de perdre massa punts amb Bagnaia i amb un matalàs suficient sobre Aleix Espargaró, que es posava tercer. Sense baralla al cap, l’emoció en les voltes finals la va posar l’italià Enea Bastianini (Ducati), va remuntar tres llocs per acabar quart, per davant de les KTM de Jack Miller i Brad Binder, cinquè i sisè. Pol Espargaró (KTM), Pedro Acosta (KTM) i Maverick Viñales (Aprilia), que va caure des de la sisena plaça, van finalitzar novè, desè i onzè, respectivament.