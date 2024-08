El Mollerussa encaixa una nova derrota

Publicat per PAU OSORIO Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va caure ahir per 1-2 davant del Binèfar, un rival del grup aragonès de Tercera RFEF, en el seu tercer partit de pretemporada. D’aquesta manera, els del Pla d’Urgell van encaixar la tercera derrota consecutiva en sengles encontres de pretemporada, després d’un duel en el qual els lleidatans van anar de menys a més.

A la primera part, els de Moha es van veure àmpliament superats des dels compassos inicials pel rival, que en el minut 3 va aprofitar un error en la sortida dels del Pla d’Urgell per obrir el marcador amb un gol del seu capità, Sergio Barreda (0-1). Després, la dinàmica no va canviar i al cap de tan sols tres minuts els visitants van tornar a aprofitar una pèrdua dels del Pla d’Urgell per muntar un fantàstic contraatac que Izan Fernández va culminar anotant el 0-2.En els minuts posteriors, el Binèfar va continuar dominant la possessió i el joc, però el Mollerussa va aconseguir frenar els atacs del seu rival i el partit es va estancar. Malgrat la superioritat visitant i les escasses ocasions dels locals, els lleidatans van mantenir les formes i en el minut 39 Samba va provocar un penal que va ser materialitzat per Jofre (1-2). Donava esperances al seu equip de capgirar el marcador al segon temps.A la segona meitat, el guió va canviar del tot i el Mollerussa va sortir molt més agressiu. En el minut 52, els locals van poder igualar el partit, ja que Jofre es va quedar sol davant la porteria rival, però la vaselina del davanter va acabar estavellant-se contra el travesser. Durant tot el segon temps, l’equip del Pla d’Urgell va mostrar una millor versió i va anul·lar per complet el joc del rival, que es va veure obligat a fer un pas enrere. Tot i així, els locals van ser incapaços de materialitzar les seues ocasions i van encaixar la tercera derrota consecutiva aquesta pretemporada.