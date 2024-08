Els lleidatans Faust i Farran arriben a la final de l'Europeu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La representació lleidatana en el Campionat d’Europa júnior i sub-23 d’eslàlom, que se celebra a la ciutat polonesa de Cracòvia, no va poder afegir cap medalla més a les que divendres van aconseguir els palistes del Cadí Canoë Kayak Jan Vicente i Azuka Mbelu, al costat del basc Oier Díaz, en les patrulles de canoa, on es van penjar la plata. En la jornada ahir, la penúltima del certamen, es van disputar les finals de caiac de les dos categories, obtenint dos lleidatans accedir a la lluita per les medalles.

El primer a assolir-ho va ser el pontsicà Miquel Farran, del Nàutic Mig Segre, que es va colar sense problemes en la final sub-23 al marcar el cinquè millor registre amb 87.82. No va tenir tanta sort l’urgellenc del Cadí Manel Contreras, que es va quedar fora al ser divuitè, amb 91.88, igual que la seua companya de club Carla Carrillo, que va ser vint-i-unena amb 112.44. En la lluita pels metalls, Farran no va començar bé i això li va condicionar el descens, quedant-se sense opcions després de saltar-li la porta 18. Va acabar dotzè amb un temps de 152.79.

En júniors, on la representació lleidatana era de cinc palistes, només un va aconseguir el seu objectiu d’estar a la final, Faust Clotet, de l’Associació Esportiva Pallars de Sort. El pallarès, que fa poc més d’un mes es va proclamar campió del món júnior de caiac cros a Eslovàquia, es va plantar en la final amb el setè millor crono dels semifinalistes, amb 89.74, després de dos segons de penalització. En aquest cribratge es van quedar fora de la lluita final els urgellencs Thyzzian Torras, que va ser vint-i-quatrè amb 106.40, i Jan Vicente, vint-i-sisè amb 110.74.

En dones, cap de les dos lleidatans en lliça va aconseguir passar el tall i van quedar eliminades. Jana Planes, amb 126.37, va ser vint-i-tresena, i Anna Simona, que es va saltar una porta i va acabar amb 161.89, va ser vint-i-sisena. A la final, el palista del Pallars Sobirà va baixar dels 90 segons, però no va ser suficient per lluitar de ple per les medalles. Va tenir una penalització de dos segons a la porta 21 que el van acabar relegant al setè lloc, amb un temps total de 91.74.Avui es disputen les finals de canoa i caiac cros.