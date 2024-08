“Em faria il·lusió jugar la final contra Argentina”

La jugadora del Vila-sana Victòria Porta Escoda (Vila-sana, 1-2-2000) està concentrada amb la selecció espanyola des de la setmana passada, preparant al CAR de Sant Cugat els World Skate Games que es disputen a Itàlia del 16 al 21 de setembre. Serà el seu debut amb Espanya en un Mundial d’hoquei patins després que el mes de desembre passat es proclamés campiona d’Europa també amb el combinat estatal. “Estic molt contenta perquè és un Mundial”, explica la jugadora, que confessa “que em fa molta il·lusió competir contra les meues companyes argentines del Vila-sana i m’agradaria jugar la final contra Argentina”. “Em sabrà greu per elles, però guanyarà Espanya.”

Amb Argentina disputen aquesta competició Luchi Agudo, Dai Silva, Flor Felamini i Gimena Gómez. De fet, l’Argentina i Espanya dominen el Mundial des de la primera edició el 1992, encara que llavors va guanyar Canadà. Espanya i l’Argentina han guanyat 13 dels 16 mundials. Espanya ho va fer el 1994, el 1996, el 2000, el 2008, el 2016, el 2017 i el 2019. L’Argentina ho ha fet el 1998, el 2002, el 2004, el 2010, el 2014 i el 2022.“Els dos equips som els principals favorits al títol, encara que elles són les actuals campiones i a l’últim Mundial van guanyar la final 3-0”, recorda Victòria. Al CAR treballen les deu elegides, Anna Ferrer –portera del Fraga–, Laura Vicente, Marta Piquero, Sara Lolo, Sara Roces, Anna Casaramona, Mariona Colomer, Aina Florenza, Marta Sanjurjo (Fraga) i Victòria Porta. També estan concentrades Aimee Blackman, del Benfica, i la portera del Vila-sana Anna Salvat, per si calgués substituir per lesió alguna de les seleccionades. Espanya, amb Sergi Macià com a seleccionador, té d’assistent Sito Expósito, entrenador de l’Alpicat.Sobre les opcions d’Espanya, que arriba com a campiona d’Europa, Porta assenyala que “el nivell d’Argentina és molt bo, juguen juntes des de fa temps i en un partit pot passar qualsevol cosa”. Sobre Espanya diu que “som un equip amb molta gent jove, també alguna de més veterana i amb experiència. Totes les de l’equip ja han jugat mundials, menys jo, que afrontaré el primer”.Sobre la pressió que tindrà l’equip per recuperar el títol de campiones del món explica que “en l’elit aquesta exigència sempre hi és. Però en el meu cas ja soc jo mateixa qui em poso aquest nivell d’exigència”.

El Vila-sana haurà de jugar la Lliga Catalana sense les cinc internacionals

La disputa dels World Skate Games a Itàlia coincideix amb l’inici de la Lliga Catalana femenina, per la qual cosa el Vila-sana haurà de disputar aquesta competició sense les seues cinc internacionals, Victòria Porta amb Espanya i Luchi Agudo, Dai Silva, Flor Felamin i Gimena Gómez amb Argentina.Per tant, l’entrenador de l’equip del Pla d’Urgell, Lluís Rodero, només tindrà a la seua disposició sis jugadores del primer equip: Anna Salvat, Sandra Coelho, Maria Porta i els tres fitxatges, Laura Pastor (Alpicat), Ana Horche (Las Rozas) i Dana Antón (Voltregà).El Vila-sana debutarà a la Lliga Catalana visitant el Mataró el 14 de setembre; rebrà el Sant Cugat el dia 21 i conclourà la primera fase, també al seu pavelló, el dia 28 davant del Manlleu.