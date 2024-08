La lleidatana Martina Peláez, de 17 anys, s'incorpora al Força Lleida de la LF2

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Força Lleida ha anunciat aquest dilluns la incorporació de la júnior lleidatana Martina Peláez, de 17 anys, al conjunt de la Lliga Femenina 2.

Peláez, una pivot d'1,88 d'alçada, va nàixer a Lleida i es va formar al CN Tàrrega. Després va continuar la seua trajectòria al Barça, on va jugar tres temporades. Després del seu pas per l’equip blaugrana, Peláez va arribar a una de les millors pedreres del bàsquet, el València, club on ha jugat les seues etapes de cadet i júnior B. Peláez torna a Lleida per continuar la seua etapa de formació i ho farà amb el primer equip femení del Força Lleida.

Valoració del director esportiu, Joaquín Prado