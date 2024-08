El Lleida fitxa el 'botxí' del Madrid a la Copa 2020-21

El Lleida CF va anunciar ahir el seu quinzè fitxatge per a aquesta temporada. Es tracta del centrecampista de 34 anys Juan Antonio Casanova Vidal, conegut futbolísticament com Juanan, que arriba procedent de l’Alcoià de Primera RFEF on ha jugat les últimes quatre campanyes. Amb aquest equip va protagonitzar una gesta històrica al ser el botxí del Reial Madrid a setzens de la Copa del Rei 2020-21 amb un gol seu (2-1). Prèviament, un altre jugador fitxat aquest estiu pel Lleida, José Solbes, havia forçat la pròrroga (1-1).

Nascut a la localitat de l’Olleria (València) el 26 de gener de 1990, aquest futbolista d’1,83 metres d’altura també ha jugat a la Nucia, l’Ontinyent i l’Alzira. Té, per tant, una àmplia i contrastada experiència. Juanan es defineix, segons va dir en una entrevista recent al departament de comunicació del sindicat de futbolistes espanyols AF`, on participava en les seues sessions a l’estar sense equip, com “un centrecampista box to box. Puc jugar en les tres posicions del centre del camp, tant de vuit, que és en la posició en la qual més he jugat, com de sis o de mitjapunta. Els dos últims anys m’ha tocat jugar més avançat a l’Alcoià, però en qualsevol d’aquestes demarcacions del centre crec que puc aportar a l’equip”.

Per la seua part, el director esportiu del Lleida CF, a preguntes d’aquest diari va dir de Juanan que “és un jugador polivalent al centre del camp, que pot jugar de 8 o de 10, amb molta capacitat d’arribada des de segona línia. Té bon xut a mitjana distància amb els dos peus i un bon joc aeri. Ens aportarà aquesta peça per dins que ens falta. A més, és un jugador molt competitiu que ha jugat més de 105 partits amb l’Alcoià i ha marcat 15 gols en les últimes tres temporades. És un futbolista contrastat, del perfil que buscàvem, i jo el coneixia perquè vam ser companys a l’Ontinyent. Crec que és una peça important a la qual hem pogut accedir”, va concloure Fuster en la seua explicació.D’altra banda, el Lleida ha cedit al Fraga, de Tercera RFEF, el defensa de 20 anys Iván Combes. Entrena l’equip fragatí Miguel Rubio.