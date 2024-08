Martina Peláez fitxa pel Força Lleida abans de fer el salt a l'NCAA

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Força Lleida va anunciar ahir el fitxatge de la pivot targarina Martina Peláez, de 17 anys i 1,88 metres d’altura, que arriba procedent del júnior del València Basket. Amb aquesta quarta incorporació, el club, tret de sorpresa, dona per tancada la plantilla de Lliga Femenina 2 2024-2025, després dels fitxatges ja anunciats de la congolesa amb passaport francès Clara Mertz, de l’hongaresa Laura Biczo, ambdós també interiors, i de la base polonesa Justyna Rudzka.

Peláez, que al gener va ser operada d’una espatlla, lesió de la qual està completament recuperada, es va formar en les categories inferiors del CN Tàrrega, que va abandonar amb 13 anys per fitxar pel FC Barcelona, on va ser durant tres campanyes abans de recalar al València, on ha completat les dos últimes. Tot i que encara tenia contracte en el quadre che, la targarina es va decantar per l’oferta del Força Lleida, que li oferia estar al primer equip abans d’afrontar la pròxima campanya la seua aventura americana, ja que ja té un acord per recalar en una universitat de l’NCAA de Carolina del Sud. “Estic encantada de tornar a Lleida”, reconeixia ahir la jugadora de Tàrrega, que assumeix que “és un salt important, perquè encara soc júnior, i sé que seré en un equip en el qual totes les meues companyes seran més grans que jo i que el nivell dels rivals serà elevat, però em sento preparada”, va afirmar. No obstant, afronta el repte “sense cap pressió. Intentaré gaudir i aprendre al màxim”, va indicar. Joaquín Prado, director tècnic del club, va dir que “és una jugadora gran, no exempta de mobilitat, amb bona capacitat de rebot i intimidació, en clara evolució en el seu joc, de Lleida, que porta temporades fora, les últimes en una base del potencial del València. Estarà en dinàmica del primer equip i té la capacitat per fer-ho i, sobretot, amb un magnífic futur al davant”.