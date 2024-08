Gündogan ja té l'OK de Guardiola per tornar al City

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Ilkay Gündogan tornarà a jugar sota les ordres de Pep Guardiola al Manchester City, segons van apuntar diversos mitjans tant anglesos com espanyols. El centrecampista alemany ja ha pres la decisió de tornar al seu antic club després de mantenir una xarrada amb el tècnic de Santpedor, que ha donat el vistiplau a la seua tornada –segons RAC1– una temporada després que no aconseguís convèncer-lo perquè es quedés a Anglaterra. Gündogan volia provar l’aventura de jugar al Barça, un club que sempre havia despertat la seua simpatia, i va optar per rebutjar les diferents propostes de renovació que li van fer arribar.

El jugador de 34 anys se’n va anar gratis al club blaugrana i tenint en compte la necessitat d’alliberar massa salarial del club blaugrana, tot apunta que el resultat d’aquesta operació de tornada al City seria el mateix. El Barça li donaria la carta de llibertat i no ingressaria res per aquesta venda, però no hauria de pagar els 20 milions bruts que cobra el migcampista.Amb la seua marxa, la situació econòmica del Barça milloraria de manera substancial. Els 20 milions bruts que cobra l’alemany passarien a disposició del club. Es podria reinvertir el 70% d’aquesta quantitat, és a dir, uns 14 milions. Amb això, ja no hi hauria cap problema per inscriure Dani Olmo. El club blaugrana el vol tan aviat com es pugui, perquè el nou fitxatge pugui debutar aquest mateix dissabte contra l’Athletic Club. A més, encara quedaria algun espai per a alguna altra possible arribada, com la de Nico Williams o el nou objectiu del Barça, el portuguès Rafael Leão, que juga al Milan.Gündogan tenia molt clar que no volia aferrar-se al seu contracte, que expira a final de la present temporada i al detectar que des del Barcelona se l’empenyia a una sortida per motius econòmics i que amb el tècnic Hansi Flick no gaudiria de tants minuts, va posar tota mena de facilitats.

D’altra banda, el centrecampista Fermín López es va reincorporar ahir als entrenaments sent l’últim dels internacionals a tornar després d’encadenar l’Eurocopa amb els Jocs Olímpics, guanyant els dos.