L'AEM suma un nou triomf còmode

L’AEM va sumar la seua segona victòria consecutiva en la pretemporada i la tercera en cinc partits, després de batre per 0-2 el Cornellà, en un matx que es va disputar al Municipal de Sant Ildefons de Barcelona. El conjunt lleidatà va viure molt tranquil enrere davant d’un rival que acaba d’ascendir a Segona RFEF, la categoria immediatament inferior a la qual militen les lleidatanes, i va resoldre el xoc en la primera meitat, amb els gols de les atacants Mery Martí i Marina Pérez.

Malgrat arrancar amb dubtes en els primers minuts, el conjunt lleidatà es va assentar al partit cap al quart d’hora i va començar a dominar la possessió contra un rival que proposava des d’enrere, però que no va ser capaç de generar ocasions a les lleidatanes. Al contrari, les de Rubén López sí que van trobar els camins cap a la porteria local i en una de les seues primeres arribades, la davantera Mery Martí, l’últim fitxatge lleidatà, es va estrenar com a golejadora convertint una bona centrada per l’esquerra de Marina Pérez al minut 22 (0-1). Amb avantatge al marcador, l’AEM va controlar el partit amb la possessió i va resoldre el xoc amb el 0-2, en el qual van tornar a aparèixer les protagonistes del primer gol. Martí va robar una pilota en camp contrari, l’hi va entregar a Abril Rodrigo i aquesta va assistir Marina Pérez, que va establir el 0-2 al minut 40 després d’haver assistit en el primer.A la segona meitat, el conjunt lleidatà va acusar el cansament acumulat per l’alt ritme d’entrenaments durant la setmana i li va faltar frescor per generar més perill a través del joc combinat, ja que el Cornellà no va donar cap símptoma de reacció. Tanmateix, les lleidatanes van tenir tres accions per marcar a pilota aturada. La més clara la va tenir Marta Gestera, que va estavellar la rematada al pal, poc abans que Vero Herrera també tingués la seua opció a la sortida d’un córner.

Rubén López: “Hem treballat bé les accions amb la pilota”

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va posar especial èmfasi en el fet que el partit “ens ha permès treballar accions d’atac amb la pilota i ho hem fet molt bé”, ja que el Cornellà va entregar la possessió a l’equip lleidatà. “Està bé tenir aquest tipus de test, perquè fins ara ens havíem enfrontat a equips que havien tingut més possessió i avui me’n vaig content amb el treball malgrat que no hàgim creat gaires ocasions”. Tanmateix, el tècnic també va reconèixer que “crec que ens ha passat una mica de factura la càrrega física de treball durant la setmana, tant en l’inici com en la segona meitat, perquè algunes jugadores han tingut bastants minuts”.